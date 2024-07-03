Події майбутнього фільму, який має вийти у прокат у листопаді, розгортаються через 25 років після подій «Гладіатора» 2000 року

Американське видання Vanity Fair опублікувало ексклюзивні перші кадри з сиквела культового фільму «Гладіатора» Рідлі Скотта. На кадрах бачимо Пола Мескаля, Педро Паскаля, Дензела Вашингтона та інших акторів у їх переконливих образах.

Пол Мескаль грає Луція, племінника римського імператора Коммода. Дензел Вашингтон зіграв торговця зброєю та колишнього рабовласника, Баррі Кеоган, зірка фільму «Солтберн» – імператора Гета, а Педро Паскаль – римського генерала Марка Акація.

Події майбутнього фільму, який має вийти у прокат у листопаді, розгортаються через 25 років після подій «Гладіатора» 2000 року.

Луцій (Пол Мескаль), нащадок імператора Марка Аврелія. Мати героя Лусілла (Конні Нільсен) відправила сина у Нумідію, щоб уберегти дитину від політичних інтриг. Луцій живе мирним життям, разом із дружиною та дитиною. Одного дня Нумідію підкорюють римляни на чолі з Марком Акацієм (Педро Паскаль), який служив під керівництвом Максимуса, головного героя першого «Гладіатора». Луція беруть у полон та він стає гладіатором.

Нагадаємо, що перша частина фільму вийшла у 2000 році. Головні ролі зіграли Рассел Кроу та Гоакін Фенікс. Фільм здобув 12 номінацій на «Оскар» та п'ять статуеток й зібрав понад 400 млн додарів у світовому прокаті. Робота над продовженням почалася тільки у 2018 році, хоча Скотт ще у 2001 році оголосив, що воно буде.