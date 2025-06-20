Ніколь кідман наролилась 20 червня

Ніколь Кідман народилась 20 червня 1967 року у Гонолулу, Гаваї. Її батьки, австралійці Ентоні Кідман та Джанелль МакНейл, невдовзі після народження донечки повернулися на батьківщину. Дитинство Ніколь минуло у Сіднеї. Саме в Австралії Ніколь почала свій шлях у кіно, її роль у мінісеріалі «Бангког-Гілтон» зробила її відомою. Вже на початку 90-х вона почала зніматися у Голлівуді.

У день народження зірки ми вирішили нагадати про кілька її зіркових ролей.

«Години»

The Hours, 2002, режисер – Стівен Долдрі

З цю роль Кідман отримала премію «Оскар». Фільм розповідає історії трьох жінок у різні періоди часу, пов’язані з романом Вірджинії Вулф «Місіс Делловей». Ніколь Кідман грає роль Вулф, яка бореться з психічними проблемами під час написання роману.

«Інші»

The Others, 2001, режисер – Алехандро Аменабар

У містичній драмі «Інші» один із найпронизливіших та найнесподіваніших фіналів. 1945 рік. У величезному особняку на віддаленому острові живе Грейс (Ніколь Кідман), мати двох дітей, яка чекає на чоловіка з фронту. Її дочка і син страждають від рідкісної хвороби: вони не можуть перебувати під прямими променями сонця, тому в будинку завжди панує морок.

Коли Грейс починає відчувати присутність чогось потойбічного, донька переконує маму, що в їхньому будинку оселилися привиди. Параноїдальна атмосфера поступово повністю опановує жінкою, поки їй не розкривається страшна таємниця.

«Догвіль»

Dogville, 2003, режисер – Ларс фон Трієр

Усі події «Догвіля» відбуваються в павільйоні, де вельми умовно позначені декорації вулиці з кількома будинками. Навіть собака одної з міських сімей є усього лише контурним малюнком на асфальті.

Грейс намагається сховатися від гангстерів. Вона на своєму шляху зустрічає крихітне містечко Догвіль. Тут мирно живуть 22 мешканці. Першим Грейс бачить Тома, який допомагає їй уникнути зустрічі з її переслідувачами та вмовляє городян прийняти утікачку. Поступово Грейс стає рабинею. Але ситуацію докорінно може змінити прибуття її колишніх переслідувачів, адже історія втікачки куди складніша, ніж здавалося.

«Фатальна спокуса»

The Beguiled, 2017, режисерка – Софія Коппола

У трилері Ніколь Кідман грає роль директорки школи для дівчат. Сюжет фільму зосереджується на подіях, що розгортаються в школі-інтернаті для дівчат у штаті Вірджинія. Усі чоловіки покинули ці місця. Життя жінок, які залишилися, змінюється, коли до їхнього притулку потрапляє поранений солдат армії Півночі Джон МакБерні (Колін Фаррелл). Його поява викликає напруження і ревнощі серед жінок, що призводить до драматичних і трагічних подій.

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«Голланд»

Holland, 2025, режисер – Мімі Кейв

У центрі сюжету – Ненсі Вандергрут, вчителька і домогосподарка з містечка Голланд, штат Мічиган, відомого своїми тюльпанами. Її ідеальне життя з чоловіком Фредом, шанованим членом громади, та сином Гаррі руйнується, коли Ненсі разом із колегою Дейвом починає підозрювати, що чоловік приховує темну таємницю. Розслідування відкриває, що ніщо в їхньому житті не є таким, яким здається.