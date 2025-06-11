Г'ю Лорі отримав зірку на Алеї слави у Голлівуді

Г'ю Лорі народився 11 червня 1959 року в Оксфорді. Він здобув популярність як комік, музикант і актор. Світову популярність принесла його роль доктора Грегорі Хауса у серіалі «Доктор Хаус» (2004-2012). Лорі також відомий комедійними виступами у дуеті з Стівеном Фраєм у шоу A Bit of Fry & Laurie. А от інші його роботи не є настільки відомими. Розповідаємо про них більше.

«Королі вулиць», 2008

Поліцейський з Лос-Анджелеса жодного разу в житті не замислювався над тим, що на нього може чекати за межами власного затишного світу. Проте зі смертю коханої дружини в його життя входить порожнеча. Ладлоу (Кіану Рівз) вимушений діяти, коли його ж власні друзі звинувачують у вбивстві. Так починається його боротьба за своє місце у світі. Г’ю Лорі зіграв капітана Біггса.

«Нічний адміністратор», 2016

Екранізація роману Джона Ле Карре. Джонатан Пай (Том Гіддлстон) все життя віддав армії. Після завершення карʼєри військового він став вести рутинне життя і влаштувався нічним адміністратором в один з європейських готелів. Але тепер його потребує британська розвідка. Він має втертися в довіру до боса збройного синдикату Річарда Онслов-Ропера (якого грає Лорі), а також до його дівчини (Елізабет Дебікі) та помічника.

Після великої перерви має вийти другий сезон. За роль бізнесмена, причетного до нелегальної торгівлі зброєю, Лорі отримав «Золотий глобус» та був номінований на «Еммі».

«Історія Девіда Копперфілда», 2019

Це комедійна драма режисера Армандо Іаннуччі, заснована на романі Чарлза Діккенса «Девід Копперфілд». Г'ю Лорі зіграв одну з головних ролей – містер Діка. Світова прем'єра відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (Канада) 5 вересня 2019 року. Фільм отримав п'ять премій BIFA та номінації на премії BAFTA та «Золотий глобус».

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«Слизький шлях», 2020

Питер Лоуренс (Г’ю Лорі) – політик, кар'єра якого йде вгору. Нещодавно він виграв справу про наклеп у журналіста, який звинувачував його у корупції. Одного разу Лоуренс дізнається, що у нього є позашлюбна дочка, яка відбуває тюремний термін. Ця таємниця може його занапастити, але Пітер готовий ризикувати. Але чим вище він підіймається службовими сходами, тим більше у нього проблем.