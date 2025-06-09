Наталі Портман почала зніматись з 12 років

Наталі Портман – одна з найвідоміших та найуспішніших зірок свого покоління. 9 червня їй виповнилось 44 роки. Її кінокар'єра почалася у 12 років та продовжує дивувати різноманітністю та глибиною ролей. Дебютувавши в 1994 році в «Леоні-кіллері», вона пройшла шлях до «Оскара» за роль у «Чорному лебеді» та номінації за «Близькість» і «Джекі». Діапазон її ролей вражає.

Наталі Портман (справжнє ім’я – Наталі Ґершлаґ) народилася 1981 року в Єрусалимі. Коли Наталі було три роки, родина переїхала до США. Вона навчалася у Гарвардському університеті, має спеціальність психолога. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на своїй інстаграм-сторінці підтримала українців, закликавши допомагати біженцям, і додала до свого звернення декілька онлайн-ресурсів для цього.

Цікаво, що предки Наталі по материнській лінії емігрували до США з села Кавське (зараз Стрийський район Львівщини). Псевдонім «Портман» є дівочим прізвищем бабусі акторки.

У день її уродин нагадуємо про сім яскравих робіт Наталі Портман, яка до того ж кілька років тому дебютувала у режисурі.

«Леон» (1994) ‒ Матильда

У дебютній ролі 12-річна Портман зіграла дівчинку, яка знаходить порятунок у кілера. Після вбивства сім'ї Матильда просить Леона навчити її мститись. Фільм Люка Бессона, де партнерами Портман на екрані стали Жан Рено та Геррі Олдмен, зробив її знаменитою.

«Зоряні війни: Епізод I-III» (1999-2005) ‒ Падме Амідала

«Зоряні війни: Епізод I» розплутує складну павутину політичних інтриг, представляючи таких культових персонажів, як королева Амідала та пустотливий гунган Джа Джа Бінкс. Фільм слугує прелюдією до улюбленої саги «Зоряні війни», заглиблюючись у походження Енакіна Скайвокера, піднесення темної сторони та початок епічної подорожі, яка назавжди сформує галактику.

У космічній сазі Джорджа Лукаса Портман втілила королеву, а потім сенаторку Набу. Її героїня, Падме, закохується в Енакіна Скайвокера, не підозрюючи, що він стане Дартом Вейдером.

«Близкість» (2004) ‒ Еліс

Ігноруючи світлофор, Еліс (Портман) переходить на протилежний бік дороги навпростець проїжджою частиною та потрапляє під колеса. Випадковий свідок події, письменник-невдаха Ден (Джуд Лоу) везе дівчину до лікаря, але не тільки зі шляхетності – Еліс занадто гарна, щоб втратити шанс познайомитися ближче. Портман отримала за цю роль номінацію на «Оскар».

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«V - значить вендетта» (2005) ‒ Іві Геммонд

Антиутопія «V означає Вендетта» – екранізований комікс Алана Мура. При створенні сценарію основні лінії коміксу були адаптовані братами Вачовські до реалій 2006 року. У Великій Британії після епідемії страшного вірусу встановилася диктатура верховного канцлера, який під егідою боротьби за порядок і безпеку пересічних британців, відправив до концтаборів без суду і слідства всіх опозиціонерів і інакодумців.

Одного разу в країні з'являється борець за свободу, V, людина в масці Гая Фокса. V починає війну з диктатурою, намагається створити рух опору. Йому вдається проникнути на телебачення і звернутись до народу із закликом брати участь в акції протесту. Союзницею V стає дівчина Іві, яку він врятував від таємної поліції канцлера.

«Ще одна з роду Болейн» (2008) – Анна Болейн

Дії фільму розгортаються в Англії, за часів правління короля Генріха VIII з династії Тюдорів. Життя звичайної сільської родини Болейн змінюється кардинальним чином, після того як глава сімейства віддає одну зі своїх дочок Анну королю в коханки, тому що його дружина не може народити йому спадкоємця. Однак виявляється, що Генріху VIII більше до душі заміжня сестра Анни Марія. Він призначає її на посаду фрейліни при королеві, після чого Марія переїжджає жити разом з сім'єю до двору, і теж стає коханкою короля. Незабаром після цього, вона народжує Генріху сина, і з цього моменту між рідними сестрами починається протистояння за право піднятися на трон.

«Чорний лебідь» (2010) – Ніна Сейєрс

Отримавши головну роль у «Лебединому озері», Ніна починає втрачати зв'язок із реальністю. Роль принесла Портман «Оскар» та чоловіка, хореографа фільму Бенджаміна Мільп'є. Пара має двох дітей, проте у 2024 році вони оголосили про розлучення.

«Джекі» (2016) – Жаклін Кеннеді

Події 22 листопада 1963 року назавжди змінили Америку – було вбито президента Джона Кеннеді. Перші дні після загибелі чоловіка стали найважчими в житті Жаклін Кеннеді (Наталі Портман), або як її називали Джекі. Вона була однією з наймолодших перших леді США і назавжди увійшла в історію як ікона стилю та еталон жіночності. Але ставши вдовою зуміла проявити неординарну мужність і стійкість. Режисерами картини могли стати Стівен Спілберг або Дарен Аронофскі. В результаті постановку довірили чилійському режисерові Пабло Ларраіну. За цю роль актриса була номінована на премію «Оскар».