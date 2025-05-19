Ізабель Юппер у Каннах

Одна з найвпливовіших і найвідоміших французьких актрис, володарка й номінантка, мабуть, всіх відомих кінопремій Ізабель Юппер знімається у кіно більше 50-ти років. У її фільмографії – понад 100 проєктів, серед яких чимало шедеврів. І вона не зупиняється. 18 травня на Каннському фестивалі відбулась прем’єра фільму Тьєррі Кліфа «Найзаможніша жінка світу» з Юппер у головній ролі.

«Найзаможніша жінка світу»

За гроші щастя не купиш. Здається, всі про це знають. Але Маріанна Фаррер, яку грає Ізабель Юппер, – ні. Маріанна – це по суті Ліліан Бетанкур (1922-2017), мільярдерка та власниця імперії L’Oréal. Хоч у фільмі «Найзаможніша жінка світу» автори про це не говрять офіційно. А поки каннська публіка обговорює нову роботу Юппер, ми вирішили пригадати кілька її перевірених часом шедеврів. Варто зізнатись, що обрати лише п’ять було непросто.

«Дама з камеліями»

La storia vera della signora dalle camelie, 1981, режисер – Мауро Болоньїні

«Дама з камеліями»

«Дама з камеліями» заснована на реальних фактах біографії Альфонсіни Дюплессі та історії її стосунків із Олександром Дюма-сином. Саме ця історія лягла в основу роману Дюма «Дама з камеліями» та опери «Травіатта».

«Пані Боварі»

Madame Bovary, 1991, режисер – Клод Шаброль

«Пані Боварі»

Одна з найкращих (якщо не найкраща) екранізація роману Гюстава Флобера, «Пані Боварі» розповідає трагічну історію Емми Боварі, молодої жінки, яка вийшла заміж без кохання у Франції 19-го століття. Відчайдушно прагнучи вирватися з ісвого провінційного життя, Емма розпочинає пошуки пристрасті, віддаючись романам та екстравагантним витратам, щоб заповнити порожнечу в своєму серці.

«Церемонія»

La cérémonie, 1995, режисер – Клод Шаброль

«Церемонія»

«Церемонія» – кримінальна драма, знята за романом Рут Ренделл «Кам’яний вирок». Фільм перегукується зі справою Крістіни та Леа, двох французьких покоївок, які жорстоко вбили дружину й дочку свого роботодавця в 1933 році, а також із п’єсою 1947 року Жана Жене, в основу якої лягли ці події.

У сімействі Лельєвра все було благополучно: добрий достаток, взаємне кохання, надія на світле майбутнє. Подружжя Жерар та Катрін із сином-підлітком Жилем мирно жили під дахом відокремленої садиби у Бретані. Мелінда, дочка Жерара, навчалася в університеті, відвідуючи батьківський будинок лише у вихідні. Жиль захоплювався читанням та мистецтвом, Жерар – оперою, за переглядом якої часом проводив цілі вечори. Життя Лельєврів здавалося безхмарним доти, доки в будинку не з'явився новий персонаж – служниця на ім'я Софі.

За свою роботу в стрічці Ізабель Юппер отримала Кубок Вольпії на Венеціанському міжнародному кінофестивалі й премію «Сезар» за найкращу жіночу роль.

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«Піаністка»

La Pianiste, 2001, режисер – Міхаель Ханеке

«Піаністка»

Еротичний психологічний драматичний фільм, заснований на однойменному романі 1983 року Ельфріди Єлінек. Картина оповідає про незаміжню вчительку гри на фортепіано, яка вступає в садомазохістські стосунки зі своїм учнем. На Каннському кінофестивалі 2001 року фільм виграв Гран-прі, а Ізабель Юппер і Бенуа Мажімель отримали премії за найкращу жіночу і найкращу чоловічу ролі.

«Потреби мандрівників»

Yeohaengjaui pilyo, 2024, режисер – Хонг Сансу

«Потреби мандрівників»

Француженка, яка подорожує Південною Кореєю, викладає французьку кореянкам у дивний, відомий тільки їй спосіб. Їй подобається ходити по землі босоніж і лежати на камінні, надаючи значення найменшим миттям свого життя. До слова, режисер картини є членом журі цьогорічного Каннського фестивалю. Але «Найзаможнішу жінку світу» показують поза конкурсом.