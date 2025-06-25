Фільми про автомобілі та перегони завжди привертали увагу глядачів своєю динамікою, адреналіном та захопливими сюжетами. Вони – про амбіції та досягнення, як усі спортивні фільми. Проте вони ще і про швидкість та ризик. Зрештою, перегони є складовою не лише спортивних фільмів: такі картини як «Таксі» чи «Форсаж» також великою мірою присвячені автомобілям та перегонам. З нагоди прокату довгоочікуваної картини «F1. Фільм» пропонуємо згадати ще кілька яскравих картин у цьому жанрі.

«Дні грому»

Days of Thunder, 1990

У картині Тоні Скотта йдеться про Коула Трікла. Раніше амбітний спортсмен брав участь в перегонах на болідах. Проте зараз він прагне випробувати сили в NASCAR. Наставником Трікла стає Гаррі Гогг – досвідчений тренер, який покинув професійний спорт, аби уникнути скандального розслідування. Після серії заїздів Трікл стає найбільш перспективним новачком сезону. Проте хлопець потрапляє в аварію. У госпіталі герой зустрічає жінку своєї мрії, але найбільше він прагне відновитися та продовжити перегони. У фільмі зіграли Том Круз, Ніколь Кідман, Роберт Дюваль, Майкл Рукер.

«Гонщик»

Driven, 2001

Фільм Гарліна за участю Сільвестра Сталлоне, який був також автором сценарію, присвячений автоперегонам серії CART, але не ґрунтується на будь-яких реальних подіях: усі герої та їхні команди вигадані. Фільм став одним із лідерів антипремії «Золота малина 2002», отримав 7 номінацій, у тому числі як найгірший фільм.

Цей фільм розповідає про світ професійних автоперегонів та життя гонщиків, які живуть заради перемоги. Стрічка показує, як важливо мати концентрацію та внутрішню силу на трасі, адже кожна секунда може стати вирішальною. Крім того, фільм зображає взаємовідносини між гонщиками, напругу та жертви, на які вони готові піти.

«Тачки»

Cars, 2005

«Тачки» – дуже точна і при цьому чарівна розповідь про одноповерхову Америку, приховану від туристів, з її легендами та таємницями. А ще з «Тачками» пов’язаний блискучий початок українського дубляжу.

На Землі, населеній розумними автомобілями, найпрестижнішим змаганням вважається гонка під назвою Кубок Поршня. Черговий турнір очолюють одразу три учасники. Серед них – відкриття сезону Блискавка МакКвін. Однак зайвий поспіх зіграв з МакКвіном злий жарт. Головний герой опиняється в Радіатор-Спрінгс, де ненароком завдає невеликих руйнувань. Спочатку суддя на ім'я Док Хадсон просто хотів виставити порушника геть із населеного пункту, але юрист Саллі наполягає на тому, щоб МакКвін відшкодував збитки. Причому обвинувачений має особисто відновити ушкоджену дорогу. Через свій успіх франшиза отримала сиквели у вигляді повнометражних продовжень та мінісеріалів другорядних героїв.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Перегони»

Rush, 2013

Цей фільм Рона Говарда розповідає про суперництво між двома легендарними гонщиками Формули-1 – Джеймсом Гантом і Нікі Лаудою. Перед початком сезону саме Нікі пророкують черговий титул. Але під час гран-прі Німеччини Лауда втрачає контроль над болідом, і після низки зіткнень той загоряється. Отримані травми і опіки, в тому числі понівечене обличчя, здавалося, можуть привести до завершення кар'єри гонщика. Але він форсує відновлення і повертається в Формулу-1 через кілька тижнів. Проте тепер його претензії на чемпіонство не такі переконливі.

Стрічка чудово передає атмосферу перегонів 1970-х років, напруженість та особисту боротьбу двох сильних особистостей. Головні ролі зіграли Кріс Гемсворт, Даніель Брюль, Олівія Вайлд.

«Ford проти Ferrari» («Аутсайдери»)

Ford vs Ferrari, 2019

Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про боротьбу між автомобільними гігантами Ford та Ferrari на легендарній гонці «24 години Ле-Мана» у 1966 році. У ті часи італійці постійно перемагали американців на трасі. Щоб змінити це, конструктор Генрі Форд вирішує залучити команду з новаторських конструкторів на чолі з ексцентричним та талановитим Керролом Шелбі. На це кинуті всі сили та гроші. Здобути титул чемпіона пропонують талановитому гонщику Кену Майлзу, відомому нестерпним характером. Чи виправдає він сподівання команди?

Режисером є Джеймс Менголд, головні ролі зіграли Метт Деймон, Крістіан Бейл.