Фільми про спорт – це зазвичай кіно про мотивацію та меж людських можливостей, про характер та силу волі. Саме такі картини ми обрали цього разу.

Історія Террі Фокса



The Terry Fox Story, 1983

Режисер Ральф Л. Томас розповідає реальну історію канадського бігуна Террі Фокса. Молодий канадський спортсмен дізнається, що у його правому коліні ракова пухлина. Потрібна ампутація ноги, яка поставить хрест на його спортивній кар'єрі. Однак після операції Фокс знаходить у собі сили розпочати благодійний надмарафон через усю Канаду.

Головні ролі зіграли Ерік Фрайєр та Роберт Дюваль. Фільм отримав шість кінопремій «Джині», зокрема й за найкращий фільм.

Берлін 36



Berlin 36, 2009



Німецька драма Каспара Хайдельбаха переносить нас на Олімпійські ігри 1936 року. Про ці змагання знято так багато фільмів, що можна робити окрему добірку, адже саме там розгорталось чимало драм. І цей фільм – про одну з них.

У картині йдеться про долю легкоатлетки німецької єврейки Гретель Бергман, яку відсторонили від участі у літніх Олімпійських іграх 1936 року в Берліні.

Гретель Бергман не має можливості тренуватися в нацистській Німеччині через своє єврейське походження, на вимогу батька вона поїхала до Великобританії, де стала чемпіонкою країни зі стрибків у висоту. Проте, коли її родині погрожують, Гретель повертається до Німеччини, щоб виступити за німецьку команду. Спортивні функціонери Німеччини поставили завдання перед її тренером знизити її спортивні результати та зняти її з олімпійських змагань. Єдиною конкуренткою Гретель є її сусідка по кімнаті у тренувальному таборі Марія Кеттелер, яка насправді є чоловіком, за допомогою якого націонал-соціалісти планують зайняти верхню сходинку п'єдесталу в олімпійських змаганнях серед жінок зі стрибків у висоту. Прототипом Марії Кеттелер виступила Дора Ратьєн та реальна історія її життя. Гретель дізнається про таємницю Марії.

Головні ролі зіграли Кароліна Херфурт, Себастьян Урцендовскі, Аксель Праль.

Одна квадратна миля



One Square Mile, 2014

Дрю Джейкобс живе на околиці великого міста. Його мрія: вирватися із бідності. Його світ – затюкана життям мати та брат-кримінальник. Якось успіхи юнака у легкій атлетиці зауважує його сусід Джейм Коулман, колишній професійний тренер, який бере на себе роль батька та наставника. Під його керівництвом головний герой щодня бере участь у виснажливих забігах, маючи намір перемогти у важливому змаганні та здобути стипендію на навчання у престижному університеті.

У фільмі режисера Шарля Олів’є-Мішо зіграли Келлі Блац та Річард Дженкінс.



Тренер



McFarland, 2015

У головній ролі в фільмі режисера Нікі Каро зіграв Кевін Костнер. Стрічка заснована на реальній історії перемоги шкільної команди містечка Макфарланд у чемпіонаті штату Каліфорнія 1987 року. У маленькому містечку професійний тренер, який після кількох невдач отримує цю малопрестижну роботу, створює команду з легкої атлетики зі звичайних шибеників та шкільних аутсайдерів. Він доводить цю команду до вершини спортивного Олімпу.

Пульс



Пульс, 2021, на головному фото

«Пульс» – українська біографічна спортивна драма Сергія Чеботаренка, яка ґрунтується на реальній історії української чемпіонки Оксани Ботурчук.

Юна легкоатлетка живе в маленькому містечку та має велику мрію – потрапити на Олімпійські ігри. Її спортивна кар’єра тільки починається, але внаслідок жахливої автомобільної аварії дівчина зазнає важких травм і майже втрачає зір. Здається, що тепер Оксана не має шансів не тільки на омріяні Олімпійські ігри, але й на нормальне життя. Проте вона не збирається здаватися та прагне довести: на шляху до справжньої мрії не існує перешкод.

Головні ролі у фільмі зіграли Наталія Бабенко (Оксана), Станіслав Боклан (тренер), Олександр Кобзар (батько), Лілія Ребрик (тренер Ірина), Ахтем Сеітаблаєв (лікар), Роман Ясіновський (Дмитро) та інші. Головну пісню для фільму написала та виконала реперка Alyona Alyona.