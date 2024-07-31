Зараз фехтування опинилось в центрі обговорення. І це зрозуміло. Тож не хотілося б втратити нагоду нагадати про п’ять найкращих фільмів. Проте у кіно шпаги – це зазвичай не про спорт. Це про інтриги, підступи та кохання. Цілий окремий жанр фільмів плаща та шпаги подарував нам чимало шедеврів. І лідери тут – господарі Олімпіади французи.

«Фанфан-тюльпан»



Fanfan La Tulipe, 1952



Крістіан-Жак зняв нестаріючий фільм із Жераром Філіпом та Джиною Лоллобріджідою у головних ролях.

Франція, XVIII ст. На престолі – король Людовік XV. Франція постійно з кимось воює. Король виявляє, що для рівного рахунку не вистачає тридцяти восьми солдатів. По Франції оголошено кампанію з вербування у солдати. Фанфан, рятуючись від переслідування родичів покинутої дівчини, записується в армію. Тим більше, що циганка пообіцяла йому, що він буде чоловіком доньки короля. З'ясовується, що циганка Аделіна – донька вербувальника, яка таким чином заманює нових рекрутів. Проте Фанфан все ж таки не відступить від своєї мрії. Він урятує маркізу де Помпадур та дочку короля від нападу розбійників, отримавши на подяку брошку у вигляді тюльпана.

Тут не варто забувати й про рімейк 2003 року з Венсаном Пересом та Пенелопою Крус у головних ролях (на головному фото). Сюжет схожий, проте більше динаміка та іронії. Фільм відкривав Каннський фестиваль і на прем’єру приїхала Лоллобріджіда.

«Горбань»



Le Bossu, 1959

Один з цілої серії фільмів Андре Юнебеля у жанрі плаща та шпаги з неперевершеним Жаном Маре у головній ролі. Ця історія почалася 1701 року, коли Францією правив «Король-сонце» Людовік XIV. Шевальє Лагардер рятує від розправи принца де Гонзага народжену в таємному шлюбі дочку смертельно пораненого герцога Філіпа де Невера і ховається з дитиною від переслідування в Іспанії. У 1716 році, повернувшись до Парижа, шевальє переодягається горбанем, «адже його горб приносить щастя». Завдяки своїй хитрості, вмінню перевтілюватись і гострій шпазі герой руйнує всі підступні задуми ворогів.

«Картуш»



Cartouche, 1962

Режисер Філіп де Брока запросив на головну роль Жана-Поля Бельмондо. Саме він зіграв відомого на початку XVIII століття розбійника та грабіжника Луї Домініка Бургіньона на прізвисько Картуш. Про його пригоди й розповідає це кіно.

«Зорро»



Zorro, 1975

Франко-італійський пригодницький фільм з Аленом Делоном у головній ролі. Дія фільму відбувається в одній із південноамериканських провінцій. На очах у іспанця Дієго троє найманців убивають його давнього друга Мігеля, який мав стати губернатором провінції Новий Арагон. Дієго обіцяє помститися за його смерть.

Герой під виглядом Мігеля приїздить в Новий Арагон та стає губернатором. Він швидко виявляє, що влада в цій іспанській колонії узурпована жорстоким полковником Уертою, за таємним наказом якого і був убитий його найкращий друг. Дієго вирішує протистояти сваволі полковника за допомогою подвійної гри.

«Фехтувальник»



Miekkailija, 2015

І все-таки один фільм – про спортсмена, а не авантюриста. «Фехтувальник» – фінський спортивно-драматичний фільм, знятий Клаусом Хярйо та написаний Анною Хейнамаа. В основі фільму – реальні події життя естонського фехтувальника і тренера Енделя Неліса. Фільм був висунутий Фінляндією на премію «Оскар». Рятуючись від радянських спецслужб молодий естонський фехтувальник Ендель Неліс змушений повернутися на батьківщину до Естонії, де у школі він починає навчати фехтуванню групу маленьких дітей. Проте минуле його наздоганяє й Ендель має зробити вибір – залишити тренування дітей або поставити під загрозу своє життя.