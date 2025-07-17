Серіал «День Шакала» вже доступний на SWEET.TV

Бюджет «Дня Шакала» – дуже солідний: 10 серій коштували 100 мільйонів фунтів. Серіал не дотягнув до звання найдорожчого у світі, однак побив всі рекорди британського телебачення. Історія – заснована на культовій однойменній книзі Фредеріка Форсайта, яка входить до «100 найкращих детективних романів усіх часів». Головну роль у серіалі зіграв Едді Редмейн – володар «Оскара», BAFTA, «Золотого глобуса» і премії Гільдії кіноакторів.

Глядачі зауважують, що всі серії дивишся на одному подиху. Увімкнути без доплат «День Шакала» варто на SWEET.TV.

Про що серіал «День Шакала»

Головний герой серіалу – всесвітньо відомий найманець – ладен виконати будь-яке завдання. Серед «колег» його виділяє вміння ліквідувати ціль з неймовірної відстані. За головним героєм полюють спецслужби, але майстер маскування не залишає по собі жодних слідів.

Все змінюється раптово, коли агентка МІ6 ставить собі за мету знайти та знешкодити його. У найманця з'явилася гідна суперниця, яка ставить під загрозу не лише його плани, але й його життя та безпеку його родини. Вмикайте серіал «День Шакала» на SWEET.TV.

Цікаві факти про серіал

У першій серії (орієнтовно на 30-й хвилині) героїня згадує про світовий снайперський рекорд, який встановили (якщо, зважаючи на контекст, можна так сказати) в Україні. Це – реальний історичний факт. У 2023 році снайпер В'ячеслав Ковальський на Херсонщині вразив ціль з відстані 3800 метрів. Чоловік вистрілив з української гвинтівки «Володар Обрію» калібру 12,7×114 мм. Куля летіла до цілі приблизно 9 секунд. Проте у серіалі є помилка – героїня каже про відстань 3540 м. Це попередній рекорд, який встановив канадський снайпер у 2017 році.

Цей серіал – третя екранізація роману Фредеріка Форсайта, написаного у 1971 році. Раніше виходили фільми «День Шакала» (1973) і «Шакал» (1997).

Фредерік Форсайт працював воєнним журналістом-фрилансером, а коли повернувся до Великої Британії, опинився у вкрай скрутному фінансовому становищі. Автор згадував, що в нього не було жодних шансів знайти роботу, не було квартири, не було машини і жодних заощаджень.Тоді з'явилася божевільна ідея написати роман.

«Всі казали, що ти, мабуть, жартуєш або збожеволів, бо шанси на його публікацію ­– сотні до одного, а то й тисячі. За кілька тижнів після публікації придбали права на екранізацію. Деякі з найбільших зірок Голлівуду боролися за роль Шакала у фільмі 1973 року, але роль дісталася тоді ще невідомому Едварду Фоксу, тому що режисер Фред Циннеманн вважав, що він зможе непомітно пройти в натовпі», – ділився Форсайт.

Також він розповів, що продав права на екранізацію свого бестселера всього за 20 000 фунтів стерлінгів (близько 25 000 доларів США) і майже нічого не отримав від нової телевізійної адаптації, яка коштує $126 млн. Форсайт отримав скромний гонорар, який, за його словами, не був обов'язковим.

Оригінальний роман – заснований на історії спроби вбивства Шарля де Голля. 22 серпня 1962 року де Голль і його дружина виїхали з Єлисейського палацу в напрямку аеропорту. Група озброєних людей чекала на автомобіль, який проїжджав по паризькому передмістю Пті-Кламар. По автомобілю випустили 187 куль. За даними, лише 14 з них влучили в президентський «сітроен». Подружжя не постраждало.

Головну роль у серіалі виконав Едді Редмейн, який отримав «Оскар» за роль Стівена Гокінга у фільмі «Теорія всього». Також він відомий глядачам за фільмами «Дівчина з Данії» та серії про фантастичних звірів з всесвіту Гаррі Поттера.

Редмейн також виступив продюсером серіалу. Він зазначив, що цей «День Шакала» є переосмисленням першоджерела, який більше зосереджувався на особі головного героя.

«Вау, це – сміливо, що вони спробують переосмислити його. І те, що я прочитав, було абсолютно захопливим і переконливим, і щомиті це збивало мене з курсу і трохи бентежило, але я не міг перестати перегортати сторінки...», – зізнавався Редмейн.

Цікаво, що це – його перший телевізійний серіал за останні 13 років (від моменту виходу «Стовпів землі»).

Зйомки проходили у Будапешті, Відні та Лондоні, а також – на території Хорватії. До речі, розкішний маєток Шакала, що, за сценарієм, розташований у Кадісі, на півдні Іспанії, насправді розташований неподалік невеликого рибальського селища Рабац у Хорватії. Це – Villas Rosa dei Venti. До речі, тут також знімали нідерландського «Холостяка» і українську комедію «Коли ти вийдеш заміж?», яка доступна на SWEET.TV без доплати.

Спостерігати за тим, як Шакал крок за кроком реалізує свій зухвалий план – захоплює та інтригує. Вмикайте серіал «День Шакала» без реклами безкоштовно на SWEET.TV.