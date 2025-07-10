Продовження легендарної франшизи – вже на SWEET.TV

Від виходу п'ятої частини франшизи минуло вже 14 років. Здавалося б, що такого особливого може розповісти фільм, аби повернути любов глядачів до серії. Проте нова стрічка б'є рекорди.

Шоста частина франшизи «Пункт призначення» стала найкасовішою. В очікуванні її виходу старі фільми теж опинилися у лідерах перегляду. Критики та глядачі – у захваті, а ще тут є момент, який не залишить нікого байдужим. Щоб дізнатися всі таємниці й насолодитися переглядом, вмикайте фільм «Пункт призначення: Родове прокляття» онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Про що новий фільм «Пункт призначення: Родове прокляття»

Студентка Стефані бачить страшні сни, пов’язані з її бабусею Айріс і жахливим нещасним випадком, який стався у 60-х. Він забрав життя багатьох, зокрема, начебто й самої Айріс. Але насправді жінка – жива. Щоб все прояснити, дівчина їде до неї.

Бабуся зізнається, що свого часу порушила плани Смерті, тому та почала вбивати нащадків тих, хто вижив. І зараз настав час їхньої родини. Айріс вела книгу, в якій записувала ознаки смерті, щоб переграти фатум, і саме ці нотатки мають допомогти Стефані та іншим врятуватися. То чи зможуть нащадки вцілілих знайти шлях до порятунку, і чи справді він є? Подивитися фільм «Пункт призначення: Родове прокляття» можна на телевізорі, смартфоні, комп’ютері, планшеті без реклами.

У чому особливість стрічки

Це – останній фільм актора Тоні Тодда, який грав у франшизі з першої частини. Він помер у листопаді 2024 року. Фінальні слова героя не були прописані у сценарії. Режисери дозволили актору «контролювати» свій знімальний процес. А коли прийшов час для тих самих слів, вони попросили його просто звернутися до фанатів, і він сказав: «Я йду проживати той час, що мені залишився. І вам пропоную зробити те саме. Життя – безцінне. Насолоджуйтеся кожною секундою, наче вона остання. Щасти». Продюсер Крейг Перрі зізнався, що це був особливий момент, який він пам’ятатиме все життя.

71-річна каскадерка Іветт Фергюсон перервала свій відпочинок на пенсії заради цього фільму. Її трюк з вогнем, на думку режисера Зака Ліповськи, є світовим рекордом для найстарішої людини, «підпаленої на камеру». Фергюсон зізналася, що їй сподобався цей досвід, і розповіла, як гримери підбадьорювали її, вмикаючи пісні на кшталт Burn, Baby, Burn і Great Balls of Fire.

На відміну від попередніх частин, режисери заохочували імпровізацію акторів. І багато з цього увійшло до фінальної версії.

Фільм не тільки став найкасовішим в історії франшизи, а й отримав найкращі відгуки за всю серію на IMDb та Rotten Tomatoes. За прем’єрний вікенд в США та Канаді стрічка заробила більше, аніж її бюджет у розмірі 50 мільйонів доларів.

В очікуванні нового фільму франшизи глядачі переглядали старі. Чотири з п’яти частин «Пункту призначення» потрапили до десятки найпопулярніших фільмів початку лютого. Не увійшла до рейтингу тільки четверта частина, а оригінальний фільм посів друге місце.

Цікавою була і маркетингова кампанія, у межах якої по місту їздила вантажівка з «колодами» – вона мала нагадати про найвідомішу сцену франшизи.

Спочатку творці планували зробити місцем дії судно, але режисери відмовилися від цієї ідеї, бо «не було способу перевершити "Титанік"».

У фільмі є відсилання до ранніх історій

Номер потягу (0513) та колір нагадують про перший фільм: 13 травня рейс 180 вирушив до Парижа.

Вентилятор, який зачепився за ланцюг у тату-салоні, схожий на вентилятор, який був у салоні краси з «Пункту призначення 4», біля якого загинула Саманта Лейн.

Айріс схожа на Джульєтту Коллінз з новели «Final Destination: Destination Zero», оскільки обидві змінили плани Смерті та мають нащадків, за якими та полює.

Коли Дарлен перераховує можливі назви лікарень, вона називає «Чисті ріки», що також згадувалася у «Пункті призначення» 1 та 2.

Вмикайте шосту частину легендарної франшизи. Спойлер – серце від неї битиметься частіше, а спиною бігтимуть мурашки. Дивіться «Пункт призначення: Родове прокляття» без реклами на SWEET.TV.