«Відпустка наосліп» вже доступна на SWEET.TV

Неймовірна хімія між акторами, закладені сенси та краса Карпат зробили цей фільм одним із фаворитів глядачів у кінотеатрах. Офіційним партнером проєкту виступив національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV. Тому це особливе кіно.

До слова, українська комедія з Даніелем Салемом і Тетяною Малковою під час кінотеатрального релізу зібрала 19+ млн гривень. Переглянути фільм «Відпустка наосліп» можна на SWEET.TV.

Про що фільм «Відпустка наосліп»

Зухвала та самовпевнена бізнесвумен Анна має стрімку кар’єру та гарні перспективи. Її цінує керівництво, а ось підлеглі, яких вона дратує постійним контролем та зависокими вимогами, – не дуже. Тому вони влаштовують так, що жінка у вихідні замість СПА-салону потрапляє до маленького будиночка у серці Карпат.

Але це пів біди. Саме в цей час сюди приїжджає його власник – військовий. І ось красуні, яка звикла командувати та всіх контролювати, та воїну доведеться провести ці вихідні під одним дахом. Звісно, цей вікенд змінить їх обох, але до цього часу на них чекають ще ті випробування. Фільм «Відпустка наосліп» вже доступний на SWEET.TV.

Факти про кіно

Це дебютна режисерська робота Валерії Фадєєвої. Вона зізналася, що вже тривалий час мріяла про добре та душевне українське кіно, тому і вирішила зняти саме такий фільм. Вона запевняє, що «кожен у цьому фільмі знайде ту романтичну частинку себе, яка надихає і провокує проживати найкраще життя тут і зараз…».

Виконавець головної чоловічої ролі – ведучий та військовослужбовець Даніель Салем. На початку повномасштабного вторгнення він потрапив на передову у підрозділ розвідки. Салем служить у відомій українській розвідгрупі «12 друзів Оушена», яка виконує спеціальні завдання. За час боїв зазнав поранення у спину, а потім – контузії. У 2025 році став ведучим першого в Україні реаліті про життя родин військових – проєкту «Сюрприз для родини», який створив національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV.

В одному з інтерв’ю Даніель Салем зазначив, що у фільмі є багато глибоких сенсів, які відгукнуться у серцях військових: «Я впевнений, що всі військові мене зрозуміють. Ті, хто повертається у відпустку, чекають, що їх обіймуть, що їх люблять, що вдома тепло і є їжа. Це надзвичайно важливо. А ті, хто ще не знайшов кохання, повертаються з надією його знайти. Бо для нас, військових, критично важливо відчувати, що ми потрібні. Персонаж Назара для мене – саме про це. Він постійно прагнув допомагати іншим, бо йому було важливо знати, що його потребують. І цей сенс, на мою думку, є одним із ключових у фільмі. Саме тому цей фільм такий важливий. Дякую вам за нього!».

Головну жіночу роль виконала Тетяна Малкова, відома за серіалом «Дільничний з ДВРЗ» та фільмом «Конотопська відьма». Акторка в одному з інтерв’ю розповіла, що сценарій писали під неї, і це перша її роль, яку вона отримала без кастингу. До речі, костюми головної героїні мають певний символізм. Вони показують шлях трансформації – від затисненої у рамки корпоративних вимог бізнес-леді до дівчини, яка відкриває свою жіночу природу та чарівність.

Критики відзначають гармонійне поєднання романтики, гумору та соціальної тематики. Особливо хвалять гру Тетяни Малкової та Даніеля Салема, а також мальовничі кадри Карпат. Оператор Олег Авілов майстерно перетворив пейзажі на ще одну дійову особу, яка теж впливає на вчинки та думки героїв.

Ведучий, комік та виконавець колоритної ролі гуцула Ілля Клим розповів в одному з інтерв’ю про роботу з режисеркою Валерією Фадєєвою: «Об’єднати всіх вдалося завдяки нашій прекрасній режисерці, яка до кожного підібрала свій ключик. До когось – цілий замок, а когось – відкрила з ноги».

У фільмі знялася також співачка Lida Lee – це її дебютна роль у кіно. Вона з’явиться в картині у неочікуваному амплуа та у доволі сміливих образах.

Саундтреком до стрічки стала пісня «Вимолив», яку створили Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара.

Jerry Heil також стала саундпродюсеркою фільму. Вона розповіла, що рада бути частиною такої талановитої команди, і це її дебют у такому амплуа.

Креативним продюсером стрічки виступив Семен Горов – український режисер, музичний продюсер та композитор.

Асоційованим продюсером став Артем Колюбаєв. Це вже його пʼятий повнометражний фільм, який виходить під час повномасштабного вторгнення. До цього були «Я працюю на цвинтарі», «Памфір», «Щедрик» і «БожеВільні».

Тож на глядачів чекає неймовірна українська комедія, гарні Карпати та щира історія про людей. Вмикайте фільм «Відпустка наосліп» онлайн і офлайн на ТВ, смартфоні та комп’ютері зі SWEET.TV.