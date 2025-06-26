«Операція «Чорний кейс» – вже на SWEET.TV

«Операція «Чорний кейс» – американський фільм 2025 року, знятий Стівеном Содербергом. У головних ролях – Кейт Бланшетт, Майкл Фассбендер та Пірс Броснан.

Фільм отримав 96% на Rotten Tomatoes та чудові відгуки глядачів. Переглянути екшн-трилер «Операція «Чорний кейс» без реклами можна на SWEET.TV – на телевізорі, смартфоні чи комп’ютері.

Про що фільм «Операція «Чорний кейс»

Коли надсекретне програмне забезпечення під кодовою назвою Severus опиняється у відкритому доступі, агент Джордж Вудгаус має лише один тиждень, щоб знайти зрадника. Ним може виявитися будь-хто з його колег… або навіть його власна дружина Кетрін.

І коли чоловік побачив, як жінка зустрічається з росіянином, то опиняється перед складним вибором. Брехня, зради, підступи й шпигунські інтриги, адже тут невідомо, кому можна довіряти й хто яку веде гру.

То хто злив Severus, хто головний лиходій? Адже, як кажуть, правда може шокувати. Подивитися трилер «Операція «Чорний кейс» можна онлайн і офлайн на SWEET.TV.

Цікаві факти про фільм

Сценарист Девід Кепп консультувався з реальними шпигунами, агентами й оперативниками, щоб створити максимально правдоподібний сценарій. До речі, він є четвертим найуспішнішим сценаристом усіх часів за кількістю касових зборів у США.

У фільмі неодноразово згадується, що Росія веде війну. Це прямий натяк на війну проти України.

Назву фільму «Чорний кейс» (Black Bag) Девід Кепп вигадав сам. В одному з інтерв’ю він розповів: «Я просто вигадав це, бо мені здалося, що воно звучить круто. Продюсер, якого я знав у Нью-Йорку, завжди казав: «Це відправляється у чорний кейс», коли отримував щось погане або те, що йому не подобалося. Я вирішив використати цей вислів як шпигунський термін, якого насправді не існує – але, можливо, мав би».

Кейт Бланшетт погодилася на участь у фільмі, навіть не читаючи сценарію. Вона зізналася: «Я просто запитала: кого я граю? Мені вистачило того, що це сценарій Девіда [Кеппа] і режисура Стівена [Содерберга]».

Кейт Бланшетт попросили втілити «старомодний голлівудський гламур». Майкл Фассбендер розповів, що Бланшетт, граючи свою героїню, орієнтувалася на примітку зі сценарію, що Кетрін є головною за столом, де б вона не сиділа. І їй це вдалося. Цікаво, що акторка намагалася самостійно знайти якогось радника-шпигуна, щоб підготуватися до ролі, але не знайшлося жодного охочого, адже агенти «не можуть ділитися офісними плітками із зірками». Проте вона читала мемуари розвідників, що допомогло зрозуміти героїню.

Режисер Стівен Содерберг сказав, що обрав Майкла Фассбендера на роль, тому що «...знав, що він не побоїться зіграти внутрішню сутність Джорджа. Він занурився глибоко, він створював спокійний образ, під маскою якого вирує буря».

Том Берк був трохи приголомшений після того, як зіграв першу сцену з Броснаном. Актор сказав: «Він наш М!» і додав, що він геніальний.

Коли Девід Кепп писав сценарій, ще до того, як Стівен Содерберг став режисером, останній запитав сценариста, як йдуть справи? Той відповів: «Все йде чудово! Сьогодні я написав сцену вечері на 12 сторінок». Содерберг відповів: «Нехай Бог допоможе людині, яка має це зняти!». Через три місяці Содерберг став режисером, а у сценарії з’явилися ще одна сцена вечері.

Натхненням для створення фільму стало класичне кіно «Хто боїться Вірджинії Вулф?» (1966) – психологічна драма про шлюбні ігри й маніпуляції.

Образ Джорджа (Майкл Фассбендер) частково створено на основі реальної постаті – Джеймса Джизеса Енджелтона, легендарного контррозвідника ЦРУ, який протягом двадцяти років очолював службу внутрішньої безпеки.

В інтерв’ю з Script Magazine Девід Кепп розповів, що ідея цього фільму зародилася в нього ще 30 років тому: «Я тоді працював над першою «Місією: Нездійсненною», багато спілкувався з ЦРУшниками, і один із них сказав мені, що для шпигуна майже неможливо побудувати стосунки... Тоді я зрозумів, що хочу побачити цю історію саме в контексті шлюбу, адже шлюб – це стабільність. Але коли навіть у ньому є секрети, починається справжня невизначеність».

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