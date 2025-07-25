Трамп опинився в ліжку з сатаною

Стартував 27-й сезон американського комедійного мультсеріалу «Південний парк» (South Park). В першому епізоді можна побачити президента США Дональда Трампа в Білому домі, де він лежить у ліжку з сатаною.



Епізод називається «Проповідь на «горі» (Sermon on the «Mount»). У ньому Південний Парк охоплений хаосом. Розлючений натовп вдирається до будинку містера Гаррісона, щоб звинуватити його у бездіяльності у важкі часи. Гаррісон зізнається, що вже багато років не обіймає свою посаду, пише Variety.



Творці серіалу Трей Паркер та Метт Стоун не тільки зобразили Трампа з дияволом у ліжку, але й порівняли з Саддамом Хусейном, іракським політиком-диктатором.





Також Ісус, що з’являється в одній зі сцен попереджає жителів Саут Парку, що Трамп «може подати до суду на будь-кого та брати хабарі», а містяни змушені записати публічне відеозвернення на підтримку Трампа після того, як їх оштрафували на 3,5 млн доларів.



Окрім цього, серіал згадує про закриття програми «The Late Show» зі Стівеном Колбертом, що критикував Трампа.



У Білому домі назвали South Park «дешевою спробою привернути увагу», адже, за її словами, шоу втратило актуальність понад 20 років тому. Джерела з близького оточення Трампа заявили, що він «розлючений», повідомляє The Telegraph.

«Президент Трамп виконав більше обіцянок лише за шість місяців, ніж будь-який інший президент в історії нашої країни, і жодне четвертосортне шоу не може зірвати гарячу серію президента Трампа», ‒ додав речник Тейлор Роджерс.



Трей Паркер відреагував на обурення Білого дому з приводу прем'єри нового сезону мультсеріалу. «Нам страшенно шкода», ‒ сказав він, після чого він зробив довгу комічну паузу з незворушним виразом обличчя, пише The Independent. Запитання Паркеру поставили на сцені Comic-Con у Сан-Дієго.

Мультсеріал «Південний парк» створили у 1997 році учасники рок-гурту DVDA Метт Стоун і Трей Паркер. Основу сюжету становлять пригоди чотирьох хлопчиків і їхніх друзів у маленькому містечку Саут-Парк, штат Колорадо у США. Найчастіше у своїх епізодах серіал в досить іронічний (навіть сатиричний) спосіб і за допомогою чорного гумору висміює проблеми американської культури й поточні світові події, а також критикує стереотипи й табу.