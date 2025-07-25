Вивчення іноземних мов потребує не лише запамʼятовування правил та лексики. Мову потрібно практикувати й оточувати себе її носіями. Якщо серед знайомих небагато знавців англійської – можна дивитись кіно в оригіналі.

ZAXID.NET проаналізував рекомендації кількох онлайн-шкіл та склав добірку фільмів, в яких легка та зрозуміла мова, що краще допоможе засвоїти англійську на різних рівнях.

«Форрест Ґамп» (1994)

Драма режисера Роберта Земекіса з Томом Генксом у головній ролі. Форест Гамп – чоловік із низьким інтелектом, але великим серцем. Фільм розповідає про його життєвий шлях – від дитинства до дорослості, який віддзеркалює ключові події історії США.

«Промова короля» (2010)

Драма оповідає історію Короля Георга VI Великої Британії, який за допомогою логопеда Лайонела Лога намагається подолати свій страх і недолік мовлення. Фільм підкреслює важливість спілкування та вплив лідера на долю нації.

«Великий Гетсбі» (2013)

У фільмі йдеться про загадкового мільйонера Джея Гетсбі, який живе в пишному маєтку і мріє бути з коханою жінкою. Гетсбі організовує вечірки й розкішне життя, але поза всім цим ховається біль і сумніви. Це оповідь про американську мрію, розкіш та занепад.

«Відпочинок за обміном» (2006)

Легка романтична комедія, яка не втрачає актуальності тривалий час. Фільм підійде для тих, в кого рівень англійської Pre-Intermediate і хто цікавиться різницею між британською та американською англійськими мовами. У фільмі можна відкрити для себе багато нових просторових фраз.

«Коли Гаррі зустрів Саллі» (1989)

Класичний американський романтичний комікс, який розповідає історію двох друзів та їхні стосунки, що розвиваються. Хоча сюжет 1989 року може бути трохи застарілим, фільм сповнений крилатих фраз, які стали знаковими для сучасної американської культури.

«Диявол носить Прада» (2006)

Комедійна драма, що розповідає про молоду жінку Енді, яка отримує роботу асистентки впливової редакторки модного журналу Міранди Прістлі. Під час роботи Енді стикається з вимогливістю та капризами Міранди, а також вступає у світ моди та розкішного життя.

«Втеча з Шоушенка» (1994)

Це історія про дружбу в’язнів з глибокими роздумами та виразними діалогами. Головний герой, Енді Дюфрейн, незаслужено засуджений за вбивство. У в’язниці Шоушенк він знаходить справжніх друзів і надію на краще майбутнє. Його розумний план втечі передбачає роки наполегливої праці.

«Соціальна мережа» (2010)

Драма розповідає історію створення компанії «Фейбук». Соцмережу створив Марк Цукерберг – геній програмування, який починав великі справи у кімнаті коледжу. Фільм досліджує тему бізнесу, жертв і ери технологій.

«Кримінальне чтиво» (1994)

Культовий фільм Квентіна Тарантіно з багатим асортиментом фраз і з живою мовою. Він розповідає про пару грабіжників, які працюють на кримінального авторитета Марселласа Воллеса. Попри жорстокість їх професії між вилазками на справу вони встигають віддаватися філософії.