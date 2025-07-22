Американський актор Робін Вільямс помер майже 10 років тому, однак фільми з ним залишаються для багатьох глядачів порталом у дитинство та прикладом глибинного героя, разом із яким плакали та сміялися.

«Місіс Даутфайр» чи «Доброго ранку, Вʼєтнаме» добре знайомі різним поколінням, однак це далеко не єдині роботи Робіна Вільямса, за які його варто памʼятати. ZAXID.NET пропонує добірку найкращого кіно, аби познайомитись ближче із легендарним актором.

«Спілка мертвих поетів» (1989)

Драма режисера Пітера Віра, дія якої розгортається у 1959 році у вигаданій елітній школі-інтернаті. Фільм розповідає про вчителя англійської мови та літератури Джона Кітінга (Робін Вільямс), який надихає своїх учнів змінити хоч щось у своєму житті й пробуджує у них інтерес до поезії та літератури. Це один із найглибших фільмів Вільямса, що приніс йому номінацію на «Оскар».

«Розумник Вілл Гантінґ» (1997)

Фільм про генія Вілла Гантінґа, який працював прибиральником в Массачусетському технологічному інституті, а іноді анонімно вирішував складні завдання, які професор Ламбо (Робін Вільямс) писав на дошці студентам. Професор запропонував учню угоду, яка допоможе йому знайти своє справжнє призначення в житті. Критики називають роль у цьому фільмі одним із найсильніших драматичних образів Вільямса.

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«Місіс Даутфайр» (1993)

Денієл Гілард (Робін Вільямс), талановитий актор дубляжу, який обожнює своїх дітей, проте його часті вибрики дратують його дружину Міранду. Після чергового інциденту вона подає на розлучення. Денієла це дуже засмучує, і він вирішує переодягнутися в жінку і влаштуватися до своїх же дітей хатньою робітницею.

«Доброго ранку, В’єтнаме» (1987)

️У цьому фільмі Вільямс грає військового радіоведучого Едріана Кронауера, який своєю енергією і гумором рятує солдатів від буденності війни у В’єтнамі. Замість рутинних і нудних повідомлень і заїжджених платівок із динаміків тепер звучить гумор на межі фолу і рок-н-рол. Роль принесла йому «Золотий глобус».

«Пробудження» (1990)

Вільямс зіграв лікаря-невролога Малкольма Сеєра, який працює з пацієнтами в комі, хоча не має практичного досвіду. Завдяки науковому досвіду лікар винаходить експериментальний препарат. Ніхто не вірить у дієвість цих ліків, тому Малкольм Сеєр на свій страх і ризик випробовує його на одному з пацієнтів.

«Безсоння» (2002)

️У цьому кримінальному трилері Вільямс грає роль антагоніста – майстерно стримано, тривожно і вкрай нетипово. Двоє детективів із Лос-Анджелеса прилітають на Аляску, щоб розслідувати обставини вбивства молодої дівчини, яку побили до смерті. Незважаючи на те що все поліцейське управління Аляски схиляється до того, що дівчину вбив однокласник, досвідчений детектив Дормер відразу розуміє, що потрібно шукати більш «велику рибу».

«Джуманджі» (1995)

Фентезійний фільм про настільну гру, що оживляє диких тварин та матеріалізує інші небезпеки джунглів після ходу кожного гравця. Вільямс грає дорослого Алана – одного з гравців «Джуманджі», який вийшов із невидимого світу джунглів та через 26 років допомагає новим гравцям завершити гру.

«Найкращий батько» (2009)

Учитель середньої школи Ленс Клейтон (Робін Вільямс) завжди мріяв стати багатим і відомим письменником, але не склалося, тому він викладає поезію. Учителька мистецтва Клер, з якою він зустрічається, не тільки не хоче серйозних стосунків, але і приховує їх роман. Син Кайл батька ні в що не ставить. І все ж Ленс Клейтон знайде короткий, але скандальний шлях до популярності.