Літній відпочинок на дикій природі може мати дуже різні наслідки. Дехто потрапляє у безліч кумедних ситуацій, дехто змушений боротись за виживання, а для декого такий досвід стає шляхом до пізнання себе. Поки літо у розпалі, ми зібрали фільми, дія яких розгортається на природі.

«На лоні природи»

The Great Outdoors, 1988

Комедія, яка розповість про багатодітну родини. Герої вирушають на канікули на природу. Але ніхто з них не очікував, що ці канікули будуть настільки непередбачуваними і кумедними. Усе починається гарно: повний спокою відпочинок на березі озера, затишні лісові прогулянки та смачна їжа біля вогнища. Проте це початок цілої низки конфліктів, смішних непорозумінь і незабутніх комедійних сцен. Головні ролі зіграли Ден Ейкройд, Джон Кенді, Стефані Фарасій, Аннетт Бенінґ та інші.

«Пляж»

The Beach, 2000

Молодий американець Річард вирішує трохи відпочити та вирушає до Таїланду. У дешевому готелі Річард знайомиться з дивним чоловіком на ім'я Даффі, який розповідає йому про справжній райський пляж на секретному острові та передає йому карту цього таємничого місця. Хлопець ділиться секретом зі своїми новими друзями, молодою французькою парою, і разом вони вирушають на пошуки райського куточка. У фільмі знімались Леонардо Ді Капріо, Вірджині Ледоєн, Тільда ​​Свінтон, Ґійом Кане, Роберт Карлайл та інші.

«Райське озеро»

Eden Lake, 2008

Дженні і Стів збираються провести романтичний вікенд на березі Райського озера, далеко від людей, тільки вдвох. Їх усамітнення порушують агресивні підлітки, що сновигають лісом у пошуках розваг. Спочатку підлітки крадуть машину Дженні і Стіва, а потім влаштовують справжнє полювання на них. Потрапити в руки «усього лише дітей» виявилося неймовірно небезпечно для двох дорослих людей. Головні ролі зіграли Келлі Райллі та Майкл Фассбендер.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Забійні канікули»

Tucker & Dale vs Evil, 2010

Двоє простих сільських хлопців у поношених картатих сорочках приїжджають відпочити в старій хатині в лісі. Але замість того, щоб спокійно рибалити з пляшкою пива, друзі потрапляють у криваву баню, яку влаштовує натовп студентів, які прийняли їх за психопатів-вбивць. Комедійний горрор вміло висміює жанр молодіжного слешеру, міняючи місцями лиходіїв та жертв.

«Хатина у лісі»

The Cabin in the Woods, 2011

П'ятеро друзів-студентів вирушають на вікенд в лісову хижу, щоб весело провести там час. Але це місце не випадково обходять стороною, і навіть птахи намагаються не пролітати над самотнім будинком... Яку злу силу наважаться пробудити ці підлітки? Чи зрозуміють вони, що хатина, що зберігає свою страшну таємницю, всього лише вершина айсберга?

«Дика»

Wild, 2014, на головному фото

На голову Шеріл Стрейд звалюються одночасно дві події, які доводять її до відчаю. Пригнічена невдалим шлюбом і смертю матері, Шеріл впадає в глибоку депресію, не бачачи сенсу в подальшому існуванні. Від розпачу Шеріл вирішує вирушити у тримісячний піший одиночний похід через всю Америку по небезпечному гірському маршруту Тихоокеанським хребтом, щоб переосмислити своє життя. Головну роль виконала Різ Візерспун та отримала за неї номінацію на «Оскар».