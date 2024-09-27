Вивчати англійську за допомогою мультиків можна з наймолодшого віку

Вивчати іноземну мову фахівці рекомендують з якомога молодшого віку. Якщо навчальний процес поєднати з приємним дозвіллям, дитина буде отримувати від нього і користь, і задоволення. Філологи радять вчити англійську на слух: так краще можна відчути інтонування носія мови і уникнути в майбутньому недолугого акценту. А вчити мову під час переглядання мультфільмів – це захопливий процес для малюків, яким складно всидіти на класичному уроці. Перший Кембриджський центр підготував добірку мультфільмів за рівнями знань англійської.

Щоб визначити свій рівень знань англійської, варто пройти тест. А дивитися мультфільми філологи радять починати з тих, які дитина вже бачила у перекладі і знає їхній зміст та приблизні діалоги. Можна додатково увімкнути субтитри, щоб дублювати аудіо- та візуальний канал сприйняття інформації.

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Beginner (A1)

Bananas in Pyjamas (3-5 років)

Герої мультсеріалу навчають дітей будувати речення англійською, а також пояснюють, чому важливо робити зарядку, чистити зуби, мити руки, складати іграшки на місце. Репліки прості, з чіткою та дуже повільною вимовою.

Sesame Street (3-5 років)

Це дитяче телевізійне шоу про мешканців вулиці Сезам: монстрів, тварин, птахів і людей. У ньому вивчають літери та числа англійською мовою, там багато пісень та ігор, що допоможуть дітям вивчити іноземну на слух.

Elementary (A2)

Blue’s Clues (3-5 років)

Героєм мультика є блакитне цуценя Блю, що потрапляє у цікаві пригоди. Глядачі разом з персонажами грають в ігри, співають пісень, рахують, читають вголос та виконують інші завдання. Мультсеріал для розвитку креативності та критичного мислення у дітей. Англійська мова персонажів чітка та проста.

Pocoyo (3-5 років)

Маленький хлопчик Покьйо має багато друзів. Разом вони співають веселі навчальні пісні. Діалоги нескладні, а герой використовує багато міміки та жестів, що допоможе зрозуміти значення нових слів.

Pre-Intermediate та Intermediate B1

Peppa Pig (4-6 років)

Один з найпопулярніших дитячих каналів у YouTube. Всі знають свинку Пепу, а тепер – гайда з нею вчити англійську. Діалоги супроводжуються субтитрами. Завдяки чіткій вимові та простій лексиці мультик підійде для також початкового рівня.

Caillou (4-6 років)

Сюжет мультсеріалу розповідає про 4-річного хлопчика Кайло, який разом з татом і мамою відвідують різні місця – ігрові майданчики, секції, парки, а також займаються домашніми справами. У мультсеріалі діалоги з чіткою вимовою. Окрім listening skills, під час перегляду мультика можна вивчити базові слова.

PJ Masks (6-8 років)

У мультику діти щоночі перетворюються на супергероїв. Кожен з них має свою силу, яку застосовує для порятунку світу. Діалоги звучать простою та зрозумілою англійською із субтитрами.

Ben and Holly’s Little Kingdom (7-9 років)

У маленькому королівстві феї-принцеси Холлі та її найкращого друга Бена квіти й трава значно вищі за всі будівлі. Мультсеріал допомагає краще сприймати британську англійську на слух і засвоїти найпростішу лексику.

Thomas & Friends (7-9 років)

Мультик створений за мотивами книги, в якій йдеться про пригоди маленького потяга Томаса, що потрапляє у різні пригоди.

Для рівня Upper Intermediate (B2)

Arthur (10+ років)

Головний герой Артур живе з батьками та сестрою у місті щасливих тварин. Після уроків у школі хлопчик не повертається додому, а вирушає з друзями в експедиції, щоб знайти відповіді на важливі питання. Мультик допоможе не лише вивчити англійську, але й піднімає багато різних життєвих тем. Чудово підійде старшим дітям, які розширять свій світогляд.

The Wild Thornberrys (10+ років)

12-річна дівчинка Еліза вміє розмовляти з тваринами та дружить з шимпанзе. Батьки знімають документальні фільми про природу і не здогадуються про вміння доньки. Вона триє це в таємниці, тому часто потрапляє в дивні ситуації зі своєю родиною. У мультсеріалі багато лексики про природу та тварин, тому буде корисно для тих, хто цікавиться цією темою.

Adventure Time (10+ років)

Кумедний мультик про пригоди хлопчика і собаки. Під час перегляду можна вдало розширити свій словничок фразовими дієсловами та розмовним сленгом. Сюжет мультсеріалу зацікавить підлітків та дорослих, які володіють англійською на середньому рівні.

Мультфільми для просунутого рівня C1-C2

SpongeBob SquarePants (10+ років)

Головний герой — балакуча морська губка Губка Боб, що працює в ресторані швидкого харчування, відвідує школу плавання на човнах і живе у підводному ананасі. З ним та його друзями трапляється багато пригод. Мультфільм підійде для дітей старшого віку, у ньому більше креативних жартів, складніша лексика та швидкий темп спілкування між героями.

Wild Kratts (10+ років)

Головні герої є прототипами реальних людей – братів Кратт, ведучих освітніх шоу Kratts’ Creatures та Zoboomafoo. Вони подорожують у різні куточки світу, щоб зустріти дивовижних тварин. Веселі пригоди мандрівників надихатимуть дітей вивчати цікаву англомовну лексику.

Voltron: Legendary Defender (13+ років)

Група друзів-землян зустрічають інопланетних істот й гігантські космічні кораблі. Лексика у мультфільмі здебільшого пов’язана з фізикою і технікою, тому вона зацікавить тих, кому подобаються точні науки.

Rick and Morty (16+ років)

Мультсеріал про подвиги вченого та його не надто розумного онука. Цей анімаційний науково-фантастичний ситком створений для дорослих, тому там багато складних жартів та лайки.