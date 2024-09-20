У сучасному світі англійська мова оточує нас на кожному кроці. Який фах би ми не обрали, базове володіння іноземною потрібне всім без винятку.

Хороша новина полягає в тому, що зважитись вивчити англійську з нуля або покращити свої знання можна у будь-якому віці. А вдалий старт навчання залежить від правильно визначеного рівня володіння англійською і підібраного формату. Розповідаємо про тести на рівень знання мови на прикладі АнтиШколи, яка вже понад дев’ять років проводить курси англійської мови для різних вікових груп.

Яка ситуація зі знанням англійської у світі та в Україні

Англійська є міжнародною мовою спілкування. Нею можна порозумітись у різних куточках світу як з носіями мови, так і з тими людьми, для яких вона також іноземна. Адже у світі близько двох мільярдів людей розмовляють нею.

В Україні так історично склалося, що шкільне вивчення англійської було радше номінальним, але на практиці випускники шкіл погано нею володіти. Це можна пояснити «холодною війною» між Радянським Союзом та США, залізною завісою, за яку громадян не хотіли випускати в Європу. Мешканці СРСР не мали мотивації вчити англійську, бо вона їм не була потрібна для практичного вживання. Однак все почало змінюватися після 1991 року, коли Україна здобула незалежність і почала налагоджувати міжнародні контакти.

На жаль, відсоток українців, які вільно володіють англійською, катастрофічно малий – він становить лише 1,1%. Ще 19,2% українців можуть трохи читати, писати та говорити цією мовою. І водночас понад 43,8% опитаних українців зовсім не знають англійської мови. До такого висновку привели результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова. Про що у 2023 році повідомив її директор Андрій Биченко на пресконференції.

Наголосимо, що у наш час знання англійської потрібне практично всюди: для користування технікою та інтернетом, подорожей світом, ділових іноземних контактів, самоосвіти, розваг, а також для спілкування у побуті, туризмі чи роботі. Вакансії добре оплачуваних спеціальностей серед обов’язкових критеріїв часто містять вільне володіння цією мовою.

Тому, якщо життєві обставини або бажання саморозвитку привели до потреби вивчати англійську мову, робити це треба негайно. І почати слід саме з визначення свого рівня.

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Якими є рівні володіння мовою та як визначити свій

Студенти з початковими знаннями англійської мови A1 можуть зрозуміти й перекласти найпоширеніші щоденні фрази: представитися, розповісти про місце проживання тощо. Спілкування відбувається на елементарному рівні, співрозмовник має говорити повільно й розбірливо. Рівень A1, як і будь-який інший, вимагає уваги до всіх аспектів навчання: лексики, граматики, читання та усної практики.

Мовці, які досягли рівня А2, мають більший словниковий запас, розуміють складніші речення та можуть повідомити особисту інформацію, розказати про сім’ю, покупки, цікаві місця й роботу. Цей рівень дає можливість спілкуватися для вирішення повсякденних завдань, які потребують простого й прямого обміну думками на знайомі теми.

Середній рівень B1 допомагає розуміти ключові моменти текстів на знайомі теми, що стосуються роботи, навчання або відпочинку. Людина вже може порозумітися під час поїздки в англомовне середовище, описати свій досвід, бажання й цілі, розповісти про плани.

Ще один щабель вище – B2 або Intermediate – допомагає зрозуміти ключові думки складних текстів, в тому числі на абстрактні теми, обговорювати технічні питання у своїй галузі. Мовці з рівнем B2 можуть спілкуватися не тільки легко та спонтанно, але й писати зрозумілі, більш деталізовані тексти на різні теми й пояснити свій погляд на актуальну проблему.

Рівень C мають досвідчені мовці з великим багажем знань, багатою лексикою, вільним розумінням мови та здатністю спілкуватися на рівні з носіями. Він поділяється на C1 та C2.

АнтиШкола, яка вже понад 9 років проводить приватні курси англійської мови онлайн, розповідає, як вони тестують своїх студентів. За їхніми словами, є кілька способів визначення рівня володіння англійською:

п’ятихвилинний відеотест;

вокабулярний тест на словниковий запас,

трихвилинний тест для дітей,

AI-тест.

Цікавим варіантом є безкоштовний тест із застосуванням штучного інтелекту, який, до слова, має точність 95%. З учнем спілкується ШІ-викладач, який звучить реалістично, немов людина. Він проводить розмову у режимі реального часу у будь-яку зручну пору доби. За результатами розмови видає миттєвий результат щодо рівня граматики та словникового запасу, а також найчастіших помилок.

Цей AI-тест триває 15 хвилин, після чого студент дізнається свій рівень, а віртуальний тьютор пропонує персоналізований план навчання.

Семихвилинний тест на рівень англійської має три частини: grammar ➟ reading ➟ listening. Студент отримує результат у кожному блоці й бачить свої gaps: де треба підтягнути граматику, а де – повправлятися в усній англійській.

Водночас відеотест більше розкаже про Listening студента: наскільки добре він розуміє живе мовлення співрозмовника. Крім того, монолог дублюється субтитрами, у які можна піддивлятися для кращого розуміння контексту. Фінальною частиною завдання буде вибір правильної відповіді на запитання після прослуханого.

Що робити з результатами тесту

Безкоштовний тест на рівень англійської від АнтиШколи дає точний результат, його можна швидко пройти у будь-який час та у зручному місці. А після тесту кожен охочий отримає персональну програму навчання.

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Відповідно до рекомендацій, студенту запропонують зручний формат уроків англійської, вартість яких стартує всього від 265 гривень. Зауважимо, що при укладенні навчальної програми враховують як часові, так і фінансові можливості студента. Для кожної людини формують індивідуальний графік.

А щоб спробувати свої сили у дослідженні іноземної, АнтиШкола пропонує безкоштовний пробний урок. Щобільше, у випадку, якщо студент не досягне обумовленого рівня знань, йому повернуть кошти. Це дає гарантію отримання результату і головне – задоволення від процесу. Адже від нього багато в чому залежить і результат.

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Також цінною опцією є можливість змінити тьютора. Їх в АнтиШколі є близько тисячі з усього світу, тож знайти соулмейта точно не стане проблемою.

Найкращий час почати інвестувати у своє майбутнє – зараз. Для цього слід пройти тест на рівень англійської та зареєструватися на безкоштовний пробний урок.