Деякі ігри розвивають корисні навички у школярів

Для якісного засвоєння знань важливо балансувати між навчанням та відпочинком школяра. Батьки іноді сердяться на дітей, що ті проводять надто багато часу за іграми. Та таке дозвілля не тільки дозволяє розслабитися після навчання, але й розвиває мозок. Все залежить від того, які ігри вибрати.

Батьки та вчителі можуть запропонувати дітям певний набір ігор, щоб навчитися чогось нового, розвинути логіку, стратегічне і абстрактне мислення, навчитися працювати в команді та навіть запам’ятовувати закони фізики. Про корисні ігри, які захоплять увагу дитини та сприятимуть гармонійному інтелектуальному розвитку, «Ocвiтoрiї» розповів чемпіон світу з інтелектуальних ігор з Ізраїлю Олександр Тoлecнiкoв.

Шахи

Гра у шахи розвиває у дитини логіку та аналітику. Всі шахові ходи взаємопов’язані та підпорядковані загальному плану, вони змінюються в процесі гри залежно від динамічності партії. Гравець продумує логічні конструкції. Також дитина вчиться аналізувати: оцінює ситуації на гральній дошці та вибудовує план дій.

Шахи сприяють концентрації уваги, тренують пам’ять та здатність організовано мислити. Адже гравець має запам’ятати кроки на майбутнє, розрахувати ті чи інші варіанти розвитку подій. Мозок під час гри працює на максимумі. А ще шахи добре тренують характер та розвивають цілеспрямованість: тут важлива вольова боротьба та вміння зберігати холоднокровність.

Різновидом цієї гри можуть бути японські шахи «сьогі» або сучасні шахи – Arimaa, які розвивають абстрактне мислення.

Настільні ігри

Прогери

Дитина вчиться програмування з раннього віку, адже завдяки цій грі можна дізнатися, що таке алгоритми та як їх застосовують на практиці, як виправляти баги. Гра тренує уважність та логіку, увагу та стратегічне мислення.

RoboRally

Гравці управляють та програмують мініатюрки роботів, а потім за допомогою спеціальних карт проводять їх через контрольні точки до фінішу. Важливо вміло обрати стратегію, щоб випередити конкурентів у поєдинку.

Colt Express

Тут гравці перетворюється на бандитів Дикого Заходу, які мають викрасти скарби з потягу та обійти стороною Маршала. Одна гра має 5 раундів, під час кожного треба спланувати «пограбування» і здійснити його.

Каркасон

Гравцям треба вивчити територію біля французького замку Каркасон. На картках зображений середньовічний ландшафт, за допомогою яких треба зібрати свій об’єкт. Кожна нова картка має бути продовженням попередньої. Як тільки гравець збирає свій об’єкт, ставить на ньому дерев’яного пішака та підраховує бали. Перемагає той, хто набере найбільшу кількість.

Agricola

Ця гра – з економічним ухилом, розвиває стратегічне мислення та планувальні дії на кілька кроків уперед. Кожен гравець стає фермером, який розвиває свої угіддя. Гра переносить учасників у кінець XVII століття, коли селяни після епідемії чуми поспішають засіяти поля і вчасно зібрати врожай. Нестача зерна чи овочів змушує їх відправляти більше тварин на забій. Гравець має на своєму фермерському угідді хату на дві кімнати. До кінця гри учасники мають перебудувати її на кам’яний будинок та освоїти всю ферму.

Соціальні ігри

Мафія

Це командна гра, базована на психологічних аспектах. Вона тренує вміння слухати одне одного, гуртує, допомагає зрозуміти людину за невербальними проявами. Гра навчить «читати» людину за позою, мімікою та жестами. Також «Мафія» розвиває впевненість, логічне мислення, спостережливість. Діти вчаться контролювати хвилювання, натренують ораторські навички, зможуть швидко відповідати експромтом без підготовки.

Комп’ютерні і мобільні ігри для «прокачки мозку»

Серед усього розмаїття компютерних ігор трапляються й з інтелектуальною складовою. Приклади ігор, які розвивають логічне, просторове та стратегічне мислення:

Гра для розвитку навичок програміста

SpaceChem

Europa Universalis IV

Age of Wonders

Пригодницька гра-головоломка Rime

Euclidea (Піфагорія — легший варіант)

Logic Master

Happy Glass

The Turing Test

Q.U.B.E.

Magnetic Daydream

Tetris Effect

Robo Instructus

Spy Tactics

Exception

Puzlogic

IT – одна з найперспективніших сфер у сучасному світі. Отримати необхідні навички можна навіть у юному віці у Школі програмування від АнтиШколи. Тільки уявіть, вже через місяць дитина зможе написати перші рядки коду! Навчання через ігрові методики, прикладні знання, постійна підтримка викладачів-практиків – завдяки цьому ваш син чи донька стане крутим спеціалістом в IT.

Що? Де? Коли?

Команда гра, в яку можна грати сім’єю, з друзями або в школі. Ця гра допоможе пропрацювати з дітьми комунікаційні навики та навчить злагодженої командної роботи.

Рекомендовано виділити двох гравців (у тому числі капітана), які будуть формулювати питання. Решта команди має якомога детальніше записати сам текст питання під час його читання. До команди варто набрати різних гравців: аудіалів, візуалів, тих, хто краще розбирається в точних чи гуманітарних науках. Перелік запитань для пробних шкільних ігор «Що? Де? Коли?» можна знайти в інтернеті або придумати самостійно.