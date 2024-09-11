На підлітків заборона користуватися телефонами в школі суттєво не впливає, однак є певні винятки

Яка користь чи шкода від використання смартфонів у навчанні дітей, з’ясовували вчені Норвезького інституту охорони здоров’я. Вони провели дослідження «Заборона використання смартфонів, результати учнів і психічне здоров’я». Про їхні головні висновки розповіли на сайті «Ocвiтopiя».

Торік у ЮНЕСКО закликали до глобальної заборони використання гаджетів у школах, щоб захистити дітей від кіберзалякування та не відволікати їх від навчання. Водночас прихильники гаджетів наполягали, що смартфони та планшети краще використовувати як засоби навчання в класах, адже це частина сучасного технологічного світу. Щоб з’ясувати, де користь, а де шкода, у Норвегії провели масштабне дослідження, у якому опитали учнів 1187 шкіл.

Як з’ясувалося, немає жодних негативних наслідків заборони смартфонів. Але водночас через меншу кількість часу, проведеного онлайн, зменшилися випадки кіберхуліганства та ризик стати жертвою булінгу в соцмережах. Втім, значного впливу на психічне здоров’я школярів дослідники не помітили.

Дослідження показало, що для хлопців заборона чи дозвіл на використання телефону суттєво не впливає. А ось на дівчаток така заборона телефонів на уроках впливає якнайкраще:

поліпшується психологічне здоров’я. Після заборони смартфонів зменшилася кількість звернень до лікарів щодо психіатричних симптомів. Інші дівчата цього ж віку потребували допомоги спеціалістів на 60% частіше, ніж ті, хто не мав смартфона у школі.

покращуються оцінки. Дослідники проаналізували понад 53 тис. оцінок за іспити з математики, стільки ж з англійської мови, а також майже 50 тис. з рідної норвезької мови. Результати довели, що дівчата у школах, де ґаджети поза зоною доступу, досягають вищих успіхів з математики. Вони отримали на 0,2 вищі бали, ніж однолітки, які безконтрольно користувалися телефонами. Вчені пояснюють це тим, що дівчата намагаються пригасити тривогу за допоомгою ґаджетів, коли завдання непрості. Якщо ж вони не мають ґаджетів, то зосереджуються на завданнях та з багатьма можуть впоратися.

менше прогулюють школу. Після заборони смартфонів на 8-14% зростає ймовірність, що учениці не прогулюють школу. Можливо, це пов’язано з тим, що дівчата починають почуватися впевненіше у навчанні.

Чому ефект стосується лише дівчаток? Дослідники припускають, що соцмережі мають більшу вагу в житті учениць, ніж учнів. У Норвегії понад дві години на день із гаджетами проводить дві третини дівчат, які навчаються у 5-8 класах, і лише половина хлопців такого ж віку. 60% дівчат проводять понад дві години щодня у соцмережах, серед хлопців таких удвічі менше.

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Найбільш помітними та значущими результати ставали, коли враховували такі нюанси:

1. Заборона смартфонів ефективна для дівчат з родин із низьким соціально-економічним статусом. Дослідники помітили, що у приватних школах ситуація інша. Якщо дитина має багато культурних розваг (мандрівки з батьками, цікаве дозвілля, відвідини музеїв, галерей, виставок), вміє знаходити інші способи самовираження (наприклад, заняття мистецтвом чи IT), вона менше часу приділяє соцмережам. А гаджети частіше використовує для навчання.

2. Заборони мають бути тривалими: результат був помітним після двох, а інколи – чотирьох років після введення обмежень.

3. Ефективною є сувора політика стосовно використання смартфонів. Частина шкіл, що увійшли до дослідження (45%), запровадили повну заборону взагалі приносити телефони до школи або вимогу здавати їх учителю на час занять.

А ось у 55% випадків, коли школи вводили м’які правила і зобов’язували учнів самих ставити смартфони у режим вібрації і не відволікатися від занять, ці заборони навіть підвищували кількість випадків використання телефона не за призначенням або концентрації уваги на ньому.