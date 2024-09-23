Більше половини підлітків мають базовий та вищий рівні креативного мислення

Український центр оцінювання якості освіти презентував національний звіт PISA-2022, наскільки креативними є українські 15-річні підлітки. Як повідомляє МОН, результати українців у дослідженні креативного мислення суттєво не відрізняються від підсумків інших країн. Попри війну й специфіку навчального процесу, 59% учнів продемонстрували базовий та вищий рівні креативного мислення.

Рівні креативного мислення та статистика українських підлітків

59% учнів досягли щонайменше базового – третього рівня креативного мислення за 6-рівневою шкалою PISA. Кожен четвертий 15-річний підліток має успішність саме на рівні 3. Такі школярі генерують ідеї для простих і помірно складних завдань за допомогою креативного письмового або візуального вираження ідей і розв’язання соціальних і наукових проблем.

13% учнів і учениць досягають найвищих рівнів – 5 і 6. Такі учні генерують креативні ідеї, оцінюють та удосконалюють ідеї в різноманітних і складних завданнях, зокрема, на створення абстрактного дизайну або стосуються незнайомих сценаріїв розв’язання наукових і соціальних проблем.

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Найнижчий перший рівень креативного мислення мають 18% українських школярів. Вони можуть створювати дуже прості візуальні конструкції, опираючись на шаблонні ідеї.

«Успішність учнівства в креативному мисленні позитивно корелює з академічною успішністю: що ліпші результати вони мають з математики, читання та природничо-наукових дисциплін, то вищі з креативного мислення», – пояснює МОН.

Як показало дослідження, дівчата показують кращі результати в креативному мисленні, ніж хлопці. Також успішніші результати демонструють учні й учениці з сімей з високим соціально-економічним статусом. Школярі з сільської місцевості відстають на 6 балів від своїх ровесників з великих міст.

У цьому оцінюванні PISA-2022 з креативного мислення Україна посіла позиції між 32 і 42, продемонструвавши середній результат у 27 балів (за шкалою 0-60) серед 64 країн.