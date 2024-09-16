На сайті є українські мультфільми, як-от «Лис Микита», а також українські переклади

Українець Євген Трончук створив платформу Cartoons, на якій зібрав підбірки корисних мультфільмів та казок для дітей, відповідно до їхньої вікової категорії. Платформа українською мовою є безпечною та гарною альтернативою YouTube-каналам, повідомляє «Освіторія».

На платформі вже зібрали майже 5000 мультфільмів. Контент поділений на окремі категорії для:

малюків – казки, дитячі та колискові пісні, загадки і навчальні мультфільми,

дошкільнят – «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль», «Смурфики», а також корисне відео з YouTube-каналів дитячих блогерів, пізнавальний анімований серіал «Лікар Лікарчук» і терапевтична гра від Світлани Ройз «Невидимі дари».

школярів – «Клуб Вінкс», «Захисники Петронікс», «Леді Баг і Супер Кіт» та 6 сезонів пізнавального мультсеріалу «Книга-мандрівка. Україна».

Автор розробки розповідає, що сам шукав для своєї дитини україномовний аналог YouTube, який блокував би доступ до «дорослого» відео. YouTube Kids не зміг задовольнити його запитів через невелику кількість україномовного контенту. Тож Євген Трончук вирішив створити окремий сайт, який схожий на YouTube, але з відібраними мультиками з українською озвучкою і з адекватною тематикою.

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Усі відео на сайті поширюються з YouTube з дозволу платформи. Під час перегляду в плеєрі видно назву каналу. Сайт постійно доповнюють новим контентом.