Дітям читають дитячі книжки і в ігровій формі розповідають про важливі речі

У Домі Франка для дітей організовують читацькі зустрічі «Лисячий клуб ЧиТанців». До наймолодших відвідувачів музей запрошує дитячих письменниць, які обговорюють з дітьми серйозні теми у доступному для них форматі – за допомогою гри, малювання, танців.

До прикладу, тернопільська письменниця Лариса Миргородська прочитала дітям уривок своєї книжки про пригоди джмеля Медунчика, організувала вікторину, під час якої обговорили важливість усіх живих істот для гармонійного існування планети. А з киянкою Валентиною Захабурою діти говорили про домашніх тварин, як правильно дбати про них і спробували сприйняти світ очима своїх улюбленців.

Сумська письменниця Анна Коршунова не тільки познайомила дітей із Слобожанщиною за допомогою своїх краєзнавчих дитячих книжок, а й пояснила, чому важливо зберігати пам’ять роду, записувати сімейні історії.

Як розповіла ZAXID.NET координаторка проєкту, завідувачка науково-освітнього відділу Дому Франка Зоряна Дрозда, перші зустрічі «Лисячого клубу ЧиТанців» відбулися ще в грудні. Окрім читання, ці зустрічі стали презентаціями книжок і зустрічами з письменниками.

Клуб створили для популяризації читання серед дітей. Адже друковані книжки мають серйозну конкуренцію з відеопродукцією і цифровими технологіями.

«У нас давно була ідея створення читацького дитячого клубу. Це логічно і природно, бо це Дім Франка, де книжки жили в окремій кімнаті, бо їх було дуже багато. У цьому домі всі мешканці читали, книжку цінували не за грошовий еквівалент, а за те, які сенси вона несла і яким інструментом вона була в пізнанні світу і себе. Це дім, де читання було важливою частиною процесу виховання. А виховання в домі Франків відбувалося за сучасними поглядами, коли дитина ставала партнером, з нею вибудовували діалог, її слухали і чули. Оце партнерство між дорослими і дітьми гарно розвивається, діалог стає продуктивним», – зазначила Зоряна Дрозда.

Додатково дітей розважає наукова працівниця музею у костюмі Лиса Микити – популярного і улюбленого дітьми персонажа з однойменної дитячої повісті Івана Франка.

Такі зустрічі у Домі Франка відбуваються за підтримки Українського інституту книги. Державне фінансування дає можливість запросити авторів з різних областей України. Заплановано шість зустрічей з письменниками. За новими анонсами «Лисячого клубу ЧиТанців» можна стежити на сторінці Дому Франка у Facebook.

Окрім зустрічей з авторами наживо, за проєктом надрукують книгу-путівник на основі квесту у віллі Франка, листівки, а також створять відеоекскурсію-квест.