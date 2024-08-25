У музеї є колекція графічних робіт до поеми-казки Івана Франка «Лис Микита»

У Домі Франка відкрили виставку графіки Софії Караффи-Корбут. Експозиція, що містить твори з фондів музею, є складовою ювілейних заходів у Львові, присвячених до 100-річчю художниці.

Софію Караффу-Корбут називають однією з каріатид української графіки другої половини ХХ століття. У фондах Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка зберігається велика колекція художниці (110 графічних ілюстрацій та акварелей, 13 ліногравюр, живописний ескіз до вітражу «Каменяр», велике живописне полотно). Зокрема такі видатні твори як її ілюстрації до поеми Франка «Іван Вишенський», над якими Софія Караффа-Корбут працювала впродовж 10 років. Великою добіркою є також колекція графічних робіт до поеми-казки Івана Франка «Лис Микита».

Реставрація та оцифрування оригінальних графічних робіт С. Караффи-Корбут з фондової збірки. В підсумку буде створений е-каталог (фото Дому Франка)

«Цим проєктом ми хочемо нагадати про визначну художницю, зберегти її творчу спадщину та вшанувати пам’ять», – говорять у музеї.

Також музейники наголошують, що важливими є не лише зберігання творів, а їх реставрація та вивчення. Представлені на виставці твори відреставровані та оцифровані.

На виставці представлена лише частина спадку художниці, який зберігається у музеї. Як розповіла керівниця проєкту, очільниця науково-експозиційного відділу музею Марта Волошанська, представлене на виставці – лише частина колекції. Роботи відреставрував Руслан Бондар, оцифровував їх головний зберігач фондів Віктор Мартинюк.

Реставрація та оцифрування оригінальних графічних робіт С. Караффи-Корбут з фондової збірки. В підсумку буде створений е-каталог (фото Дому Франка)

Прекрасно експоновані роботи можна оглянути до 5 вересня.

А тим часом відкрилась виставка до 100-річчя художниці «…тільки праця, віра, честь» Львівському музею історії релігії.

Чорно-білі лінорити, надруковані в Українській академії друкарства старшим викладачем кафедри книжкової та станкової графіки Соломією Дорош з оригінальних матриць ліногравюр, були передані у 2014 року на постійне зберігання музею опікуном колекції творчої спадщини художниці Василем Валько. Загалом – 180 одиниць.

Виставку можна оглянути до кінця жовтня цього року.