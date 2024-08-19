У Домі Франка відкрилась виставка живопису львівської художниці Лесі Квик «Ловлю промінчик».

Назву експозиції дала одна з робіт. Проте так могли б називатись практично усі представлені твори. Зрештою, це могло б стати визначенням мало не усієї творчості Лесі Квик.

Леся Квик давно відома завдяки своїй графіці, лаконічно досконалої. А її живопис завдяки сонячній палітрі, активній фактурі та точному погляду на те, що довкола перетворює побутові ситуації у яскраве та небанальне. «Вона перетворює щоденну метушню на філософські притчі», – сказала якось мистецтвознавиця Наталія Космолінська.

Її роботи, представлені у Домі Франка, традиційно виразні та динамічні, а вміння художниці помічати деталі робить для глядача процес розглядання робіт цікавим.

Леся Квик народилася 11 липня 1967 року у Львові. Закінчила Львівське училище прикладного мистецтва ім. Івана Труша (1988) і Львівську національну академію мистецтв (1997). Роботи художниці зберігаються у Львівській картинній галереї, Національному музеї у Львові, у приватних колекціях. Леся Квик володіє техніками малювання на склі, шовку.

Активно працює як книжковий графік, оформлювачка книг.

Виставка триватиме до 10 вересня.

Фото Катерини Сліпченко