У Національному музеї триває виставковий проєкт «“Заповідаю любов”. Марія Примаченко». У музеї сподіваються представити ще один погляд на творчість унікальної української художниці. Її мистецтво показано завдяки відтворенню світу Примаченко. У межах експозиції несподівано, але органічно виглядає жива клумба, яку створив партнер проєкту, садовий центр «ГалСад».

На виставці представлено понад 80 творів мисткині зі збірки родини Понамарчуків, благодійного фонду «Творча спадщина родини Марії Примаченко» та Національного музею у Львові. Експозицію, яку розмістили у п’яти музейних залах відкрили за участю правнучки художниці Анастасії.

Експозиція об’єднує чотири тематичні розділи. Розпочати діалог із творчістю Марії Примаченко можна у залі «Життя-буття», який присвячено змалюванню її життєвого середовища, праці, побуту, святкових подій в українському селі. Зокрема тут можна побачити вишиванку художниці. А ще почитати про основні події у житті Примаченко та дізнатись докладніше про концепцію проєкту.

Другий розділ торкається вразливої тематики війни та Чорнобильської трагедії, які сьогодні особливо суголосні сьогоденню. У третьому залі виставки в заквітчаному «Поліському саду» глядачі можуть насолодитися справжнім квітковим розмаїттям. Тут експоновані зображення дивовижних птахів та «почути» їхні голоси.

Представлено також й найпопулярніша, мабуть, тема творчості Примаченко, її «Бестіарій, в якому зібрано зображення як фантастичних, так і реальних поліських звірів, що, попри свій сміховинний химерний вигляд, існують у власному мистецькому вимірі, створеному уявою авторки.

Завершальний розділ виставки «Студії Марії» задуманий передусім як майданчик для творчих практик: сюди музейники запрошують юних і дорослих відвідувачів, які, надихнувшись роботами мисткині, матимуть охоту спробувати себе в ролі художників. Це ще одне звертання до життя Примаченко, адже на початку 1960-х років вона організувала у власній оселі у селі Болотня Вишгородського району на Київщині художню студію.

Особливою родзинкою експозиції є дитячі книжки, проілюстровані творами Марії Примаченко. Це добре знані всіма з дитинства приповідки, віршики, казки, представлені у яскравому її оформленні. Поряд показано оригінальні проєкти ілюстрацій авторки до нереалізованого видання.

На окрему увагу заслуговують яскраві, колоритні, самобутні підписи-приказки самої Марії Примаченко. Це своєрідний авторський шифр, максимально збережений у первинному вигляді. Також у другому залі можна переглянути документальні фільми, присвячені художниці.

Для музейників при створенні експозиції було важливо подивитись на творчість художниці під новим кутом зору, адже два роки тому у музеї відбулась виставка робіт Примаченко з приватної колекції відомого київського колекціонера Едуарда Димшица. Дизайн експозиції створив Роман Колодій. Цікаві ходи та спроби не лише показати твори художниці, але занурити глядачів у її світ є вдалим вибором.

Виставка триватиме до 24 вересня 2024 року.

Марія Примаченко – одна з найяскравіших представників наївного мистецтва у світі. У своїх роботах вона створила абсолютно унікальний світ, населений добрими та злими звірами, вигаданими та реальними квітами, примовками та народними поліськими мотивами. Попри те, що у її роботах легко вгадуються традиційні мотиви, вони є унікальними, авторськими та неповторними.

Усі фото надані Національним музеєм