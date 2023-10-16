На виставці представлено 51 твір художниці з колекції Запорізьккого художнього музею

У Палаці Потоцьких у Львові відкрилась виставка «Феномен Марії Примаченко». На виставці представлено 51 твір художниці та 36 предметів трипільської культури, які датуються VI-III тис. до н.е. зі збірки Запорізького обласного художнього музею.

Завдяки співпраці Галереї мистецтв та музею Запоріжжя бачимо поєднання відразу трьох культурних шарів: Трипілля, малярство Примаченко та вишукані інтер’єри Палацу Потоцьких. Експоновані разом вони не «сваряться», а творять різні зрізи української культури. Трипілля як витоки народної культури, однією із вершин якої є творчість Примаченко чудово поєднуються з класицистичним декором палацу.

Не так давно львів’яни мали змогу побачити твори Марії Примаченко з приватної колекції. Зараз можна оглянути одну із найбагатших в Україні музейних колекцій художниці, що містить близько 100 її творів. Оглянути під іншим кутом зору та в іншому контексті.

Зараз музей у Запоріжжі не праює для відвідувачів. І якщо раніше співпраця музеїв у виставкових проектах сприймалась як буденна робота, то зараз вона сприймається дещо емоційніше. А ще як свідчення збереження колекції у складних умовах війни.

«51 твір зі збірки Запорізького обласного художнього музею зберігає пам'ять про Дім. Дім художниці ‒ село Болотня на Поліссі, якому не було кінця: у кожному дереві чи краплі дощу вона бачила Україну, чула далекі голоси Народу, пісні, яких не знала, запахи трав, які ростуть у далеких краях. Вона малювала екзотичних тварин, бо знала, їм буде добре тут і нам буде добре тут. Майстриня приносила цілісінький світ у свої роботи, так її Дім ставав Світом», – йдеться у аноації до виставки.

Виставка триватиме до 31 грудня 2023 року.

Фото Катерини Сліпченко