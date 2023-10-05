Іван Самотос є автором понад 100 пам’ятників та 80 станкових робіт

У Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького (просп. Свободи, 20) відкрилась виставка «Іван Самотос: Стверджене / Нереалізоване».

Експозиція презентує творчість знаменитого львівського скульптора у трьох вимірах: ично-образної мови скульптури від ранніх творів до формалістичних знахідок 1990–2000-х років; начерки, ідеї творів монументального жанру, так і не реалізовані в повному обсязі; адресована студентам авторська педагогічна методологія скульптури як професійної мистецької галузі.

В експозиції виставки представлено твори та фотодокументи стадій пошукового процесу Івана Самотоса, які розкривають «заховані» від глядача деталі авторського методу.

Виставковий проект приурочено до 90-річчя від дня народження митця , педагога й активного громадського діяча Івана Самотоса. Куратори проекту Роман Яців, Ігор Кожан, Оксана Біла та Івона Лобан.

Іван Самотос (1933–2016) – народний художник України, почесний акаде- мік Національної академії мистецтв України, завідувач кафедри монументально-декоративної скульптури Львівської національної академії мистецтв. Скульптор був нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого (2003) та Кирила і Мефодія (2005).

Самотос є автором понад 100 пам’ятників та 80 станкових робіт. Серед найвідоміших творів митця – погруддя Григорія Сковороди (1969), погруддя Івана Котляревського (1971), пам’ятник жертвам НКВС у Замарстинівській тюрмі Львова (1997), а також пам’ятник В’ячеславові Чорноволу у Львові.

Виставка триватиме до 5 листопада.

Фото Олени Молящої