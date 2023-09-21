У Львівському палаці мистецтв відкрився основний проект Львівського тижня скульптури – виставка «Старе і нове / Нове і старе». Експозиція розмістилась на близько 3 тис. м2 палацу, умістивши сотні скульптурних творів різних часів, що дозволяють порівняти та поєднати мистецтво минулого та теперішнього і переконатись на власні очі, що насправді між епохами значно менше розбіжностей, ніж може видатись на перший погляд. Організатори наголошують, що саме суперечок вони і уникали, зосередившись натомість на діалозі.



У межах проекту «Старе і нове / Нове і старе» представлені твори з музейних колекцій Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, музею етнографії, музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького, мистецького об’єднання «Червоне Чорне» тощо.

Виставка розміщується на трьох поверхах Львівського палацу мистецтв та побудована не за хронологічним принципом, а за темами: «Світи», «Слід часу», «Звірі і люди», «Міфи та герої», «Що сє робе?», «Голови і кулі», «Бодіпозитив». Кожна тема зібрала твори, що не лише розкривають саме її, а ще й формою та змістом взаємодіють між собою.

Цікавим містком між старим та новим мистецтвом стала серія фотографій, що показує процес оцифрування скульптур Пінзеля, як поєднання старого майстра з новими технологіями.

«В головному проекті Львівського тижня скульптури ми покажемо нових і старих майстрів. Це простий, але фундаментальний мистецький діалог. Ми озираємось на минуле, бо воно формує. Роботи молодого майстра створює не один скульптор, а кілька поколінь спроб, пошуків, експериментів. Ми прагнемо нового, бо воно гостре і дзеркальне... Ми відмовляємось від класичного протистояння старого та нового. Скульптури не розташовані хронологічно, нас не цікавить послідовність. Ми прагнемо дослідити, зіставити, надихнути і поєднати», – пояснюють організатори.

Організаторами Львівського тижня скульпури є артцентр «Я Галерея», Львівська міська рада, Львівська обласна військова адміністрація, Львівська національна академія мистецтв. Куратор проекту – Павло Гудімов. Виставка триватиме до 11 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, Львівський тиждень скульптури відбувається вже вдруге. Це найбільша скульптурна подія країни. Цьогоріч він відбуватиметься у більш ніж 10 виставкових просторах, де будуть представлені понад 300 скульптур, об'єктів та інсталяцій, включаючи великі паркові й вуличні скульптурні проекти.

Темою Львівського тижня скульптури у 2023 році є взаємодія нового і старого. Також у межах Львівського тижня скульптури «Скульптурний маршрут» у Стрийському парку приймає колекцію гранітної пластики з Канева від мистецького об'єднання «Червоне Чорне». «Я Галерея» показує персональні виставки класиків Миколи Малишка та Уляни Ярошевич та Скульптурний кабінет.

Виставка ескізів до майбутньої паркової скульптури Ярослава Мотики «Викрадення Європи» триває у Сенсотеці у Стрийському парку. Також львівський та київський залізничні вокзали демонструють авторів Тижня скульптури у своїх просторах. У ТЦ Victoria Gardens триває виставка скульптур Ярослава Мотики, Дениса Шиманського, Володимира Семківа, Василя Гриневича та Олексія Абрамова.

Відкривається нова «Вулична галерея Шевченка», де на новій відремонтованій ділянці показуватимуть сучасні скульптури українських художників. Скансен візьме участь інсталяцією Влодка Кауфмана. Національний музей запланував виставку Івана Самотоса. Львівська академія мистецтв проведе конкурс творчої студентської скульптури та одноденну конференцію.

Фото ZAXID.NET