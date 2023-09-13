У львівській Сенсотеці відкрилась виставка ескізів майбутньої паркової скульптури у Стрийському парку «Викрадення Європи» відомого українського скульптора Ярослава Мотики. Подія відбувається в рамках програми Львівського тижня скульптури.

Вибір локації саме у Стрийському парку і для виставки, і для майбутньої скульптури виглядає дуже доречним. Адже саме тут ще у 1966 році з’явилась перша скульптура Мотики у публічному просторі. Ще випускником факультету кераміки Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва, Ярослав обрав темою диплома оголену жіночу натуру в парковому просторі й спромігся реалізувати скульптуру «Лілея» в ставку Стрийського парку.

Ярослав Мотика представив майбутньої скульптури у глині та малюнках

«Минуло понад 50 років з того часу, як я робив диплом. Добре, що в мене тоді вийшло. Новаківський був головним художником міста, він побачив мої ескізи й вирішив, що це буде гарно виглядати у парку. Потім почались проблеми, директорка сказала, що немає кому то робити, не можна спускати воду, бо лебеді плавають, сезон, травень. То ми зробили на воді такий пліт, поміст і встановили цю скульптуру просто з води. На наступний день прийшов якийсь чиновник і каже, що йому вона не подобається. Я собі подумав: знімай труси і йди у воду, витягни її. Він покрутився, махнув рукою та пішов. Так вона і стоїть з того часу», – розповів Ярослав Мотика ZAXID.NET.

Скульптура «Лілея» в ставку Стрийського парку з'явилась ще у 1966 році

Тепер, у свої 80 років, скульптор вирішив запропонував реалізувати діалог двох творів, і обрав для нової роботи міфічну тему, яка перегукується з сучасним контекстом «Викрадення Європи».

«Мені сумно, що за 50 років ніхто не поставив іншої скульптури. Чого бракує? Фантазії? Або немає пропозицій від міста, або немає грошей. І нарешті мені замовили «Викрадення Європи». Ми знайшли гарну галявину. Я зробив багато варіантів, щоб показати, яка може бути композиція. Вона має цікаво виглядати з усіх боків. Вона має бути 2-3 метри у висоту. Це буде фонтан. Вода розтікатиметься по тілу Європи. Це дасть додатковий ефект. Ніби тіло оживає. Але це велика робота і невідомо, коли вона зможе бути реалізована», – говорить Мотика.

Виставка у Сенсотеці представляє багато варіантів майбутньої скульптури у глині та малюнках, а зібрані разом вони творять цікаву гру з античним сюжетом.

«Тіло Європи обертається навколо бика, займає різні положення і набуває різних форм та емоційних станів. Виставка, присвячена одному сюжету, не є чимось рідкісним для історії мистецтва. Саме такі концепції демонструють динаміку й різнобічність творчого пошуку автора. В якомусь сенсі, це підглядання в замкову щілину скульптурної майстерні, де кухня завжди цікава і видовищна», – йдеться у кураторському тексті Павла Гудімова.

«Багато художників зверталися до тієї теми ще з античних часів. Нічого дивного, адже в ній є поєднання краси і сили, жіночого та чоловічого начала, і вони можуть і боротись, і з'єднуватися. Це все потрібно для життя», – додає скульптор.



Виставка триватиме до 5 листопада. Її можна відвідати щодня, окрім понеділка з 11 до 20 години.