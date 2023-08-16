У Стрийському парку встановлюють вісім скульптур

У межах львівського тижня скульптури у Стрийському парку встановлять вісім сучасних фігур з сірого граніту. У прес-службі Львівської міської ради розповіли, що організатори тижня скульптури готують стеціальний маршрут, який діятиме з 18 серпня до 24 листопада

«"Скульптурний маршрут" у Стрийському парку сформований з колекції скульптур мистецького об'єднання "ЧервонеЧорне", яке організовує Канівський скульптурний симпозіум. Скульптури об'єднує матеріал – це сірий граніт з українських кар'єрів. Деякі твори є абстрактним символом, деякі продовжують тему класичного мистецтва, але новою сучасною мовою. Загалом в парку встановлять 8 скульптур, які стоятимуть там до листопада 2024 року», – розповіли у прес-службі ЛМР.

Скульптури виготовлені з сірого граніту (Фото ЛМР)

Зазначимо, що управління екології Львова схвалило «Скульптурний маршрут» у Стрийському парку. Відтак ґрунти та рослинність не постраждають через конструкції фундаментів.

Додамо, що організували скульптурний проект мистецьке об'єднання «ЧервонеЧорне» та артцентр «Я Галерея» за підтримки ЛМР та Стрийського парку.