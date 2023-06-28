Скульптура стоятиме біля оперного до 15 жовтня 2023 року

У центрі Львова біля оперного театру у середу, 28 червня, встановили скульптуру Арбітріума. Монументальна фігура чоловіка, висотою у 5,5 м символізує докладання великих фізичних зусиль. Композицію створив італійський митець Емануеле Джіаннеллі, який таким чином хотів висловити підтримку українцям у боротьбі з російською агресією. Композиція перебуватиме у Львові до 15 жовтня. Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що скульптура є подарунком і на неї не витрачали гроші з бюджету.

Арбітріума встановили біля оперного, оскільки це один з архітектурних символів Львова. «З одного боку Арбітріум штовхає, з іншої сторони він підтримує. Скульптура – це подарунок, який ми отримали від наших італійських друзів. Композиція кілька тижнів буде біля оперного, а потім вона подорожуватиме світом. Це символічно, що сьогодні, в День Конституції, ця скульптура в нас, бо з одного боку світ підтримує нас, а з іншої – ми захищаємо світ. Цей Арбітріум символізує силу і захист. Будуть дискусії, будуть розмови. Власне, для цього і є мистецтво, щоб спонукати нас думати. Хочу наголосити, що ми не потратили жодної бюджетної гривні, щоб ви споглядали цю скульптуру. Це все благодійні пожертви», – говорить мер.

Брифінг з нагоди відтриття тимчавої скульптури (Фото ZAXID.NET)

За словами творця скульптури Емануеле Джіаннеллі, після Львова його роботу покажуть ще у семи містах. Митець зазначив, що хотів таким чином підтримати українців, які захищають країну й переживають біль та втрати.

Заступник директора опери Тарас Курчик розповів, що у соцмережах львівської опери розгорнулася дискусія щодо скульптури. «Вважаємо, що це добре. У цій скульптурі закладений дуалізм – підтримувати чи штовхати. Дискусія – це добре, але немає причин для дискусій щодо підтримки. Можемо з різних ракурсів дивитися на цю скульптуру, але це підтримка», – наголосив Тарас Курчик.

Композицію встановили у середу, 28 червня (Фото ZAXID.NET)

Автором ідеї встановити Арбітріума біля оперного є головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Він зазначив, що це новий підхід до мистецтва, коли скульптура взаємодіє з будівлею.

«Для мене, як для архітектора, цікавий елемент діалогу між архітектурою та скульптурою. Вся квінтесенція скульптури є між долонями Арбітріума й монументальною стіною львівської опери. Що стосується нетрадиційного підходу, то ми звикли, що скульптура стоїть в центрі площі, а ми навколо неї можемо ходити. Ця скульптура взаємодіє з архітектурою. Композиція тимчасова, але відкриває нову сферу мистецтва в місті й можливості присутності мистецтва», – пояснив Антон Коломєйцев.

Арбітріум біля оперного театру (Фото ZAXID.NET)

Думки мешканців щодо Арбітріума розділилися. Уже під час монтування скульптури люди активно фотографувалися біля неї й зазначали, що це щось цікаве й нове для міста. Однак були й ті, хто не погоджувався з такою думкою. У коментарі ZAXID.NET львів'янка Алла говорить, що їй не подобається фігура чоловіка. На її думку, вона не пасує до будівлі театру.

«Я очікувала всього, але такого… Хіба може хтось розуміється в такій скульптурі, кому подобається – нема питань. У кожного свої вподобання. Для мене театр – святе», – сказала Алла.

Зазначимо, що скульптуру Арбітріума Емануеле Джіаннеллі у 2022 році встановлювали у різних містах Італії біля пам'яток архітектури та сучасних будівель. Вона також викликала дискусії серед італійців.

Нагадаємо, що у Львові розпочався триденний Lviv Urban Forum, який надає 20 стипендій для архітекторів та урбаністів.