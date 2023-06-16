Lviv Urban Forum щойно оприлюднив програму: серед спікерів — володарі Прітцкерівської премії, найвищої світової нагороди у світі у сфері архітектури, видатні архітектори, мери та головні архітектори європейських міст. Організатори надають 20 стипендій на безкоштовну участь для архітекторів, урбаністів, які працюють з громадами. Подати заявку можна до 20 червня 13:00.

На форумі понад 40 світових і українських міських планувальників зокрема шукатимуть відповіді на питання: як зробити простір у громадах таким, щоб мешканці захотіли повернутися і реалізуватись у своїй громаді — комфортним, інклюзивним і безпечним для життя? Як оптимізувати бюджет і ресурси, щоб створювати недорогі, але ефективні рішення? Що відбувається з українським містобудівним законодавством і що стоїть на заваді його інтеграції з європейським законодавством? Як в громадському просторі зберегти пам’ять про події і людей, які творять нашу історію сьогодні?

Детальна програма форуму — за посиланням та пропонуємо короткий огляд тем:

День 1

Велосипедні та піші урбан-вилазки громадськими просторами Львова;

Воркшопи для громад;

Надихаюча лекція-відкриття від данського міського планувальника Мікаеля Колвілл-Андерсена;

Відкриття платформи Mariupol Reborn і презентація проектів відновлення міста.

День 2

Фундаментальні урбаністичні цінності від авторів сучасних підходів до міського планування;

Європейська інтеграція та містобудування: моделі європейських країн і український містобудівний кодекс;

Освіта: як виховувати нову генерацію кадрів?

Ярмарок можливостей для відновлення громад.

День 3

Створюємо міста для життя: досвід Праги, Вільнюса і Тірани;

Інструменти відновлення і трансформації громад;

Інновації та сталість в архітектурі: як будувати енергоефективно і за найсучаснішими техологіями;

Ландшафти життя, ландшафти пам'яті: про роботу з пам’яттю в міському середовищі.

Довідка

Lviv Urban Forum – фахова подія з відновлення та розвитку українських міст та сіл Lviv Urban Forum, що об'єднає кращих українських та закордонних експертів з розвитку міст, міських планувальників, архітекторів, мерів та громадських активістів.

Як взяти участь? Організатори за підтримки партнерів покривають витрати на організацію форуму та харчування представників громад упродовж трьох днів. Організатори не покривають проживання та доїзд учасників.

Для представників бізнесу, інших категорій учасників - участь платна. Оскільки Lviv Urban Forum не є комерційним заходом, вартість квитка фактично покриває витрати на харчування учасників впродовж 3 днів. Вартість загального квитка складає 3 000 грн, для студентів — 600 грн. Квиток можна придбати за посиланням.

Організовує подію управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради в рамках проєкту Cities 4 Cities | United 4 Ukraine, який реалізується у партнерстві із SALAR International.

Форум відбудеться за сприяння уряду Швеції, проєкту «Мери за економічне зростання», що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, а також за підтримки проєкту міжнародної співпраці ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»), який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Партнер форуму: Фонд Ганнса Зайделя.

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