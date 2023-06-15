У Львові 28-30 червня відбудеться Lviv Urban Forum, на якому зберуться найкращі українські та закордонні експерти з розвитку міст та сіл, архітектори, мери та громадські активісти. Організатори опублікували повну програму форуму, яку можна переглянути за посиланням. Управління архітектури та урбаністики Львівської міської ради, яке організовує Lviv Urban Forum, повідомляє, що спікери говоритимуть про стратегії громад, бюджет та ресурси, містобудівне законодавство, громадський простір.

«Розпочнеться форум у середу, 28 червня, із піших та велоекскурсій Львовом. Також у цей день Mariupol Reborn відкриє платформу стратегічного та архітектурного моделювання та презентує плани просторового розвитку міста після деокупації. Львів презентує екосистему реабілітації UNBROKEN. Офіційне відкриття форуму відбудеться 29 червня. Перший блок буде про цінності, аби відбудувати наші міста, застосовуючи інноваційні технології та підходи. Серед них – якими можуть бути місця пам'яті, інклюзивні простори, проекти вулиць, велосипедна інфраструктура», – зазначають організатори.

На форумі виступить данський урбаніст Мікаель Колвілл-Андерсен, представниця Консультативної ради президента Єврокомісії Рут Райхштайн, міська архітекторка муніципалітету Орхуса Анна Метте Бойе, лауреатка престижної прітцкерівської архітектурної премії Анна Лакатон тощо. Крім лекції, організатори готують ярмарок можливостей міського планування та відновлення громад, де можна буде знайти потенційних партнерів.

«Третій день, 30 червня, розпочнеться із блоку "Створюємо міста для життя", де говоритимуть про трансформації радянського середовища та перехід від посткомуністичної культури планування до відкритого міста на прикладі Литви, Праги та Вільнюса. Запланований блок «Інструменти планування, відновлення і трансформації громад». Закриватиме форум тема «Ландшафти життя, ландшафти пам'яті», де фахівці говоритимуть про те, як громадам України зберегти пам'ять про трагічні сторінки України та про героїв, які бережуть наше майбутнє», – розповіли в управлінні архітектури.

Представники громад можуть зареєструватися на форум за посиланням до 18:00 п'ятниці, 16 червня. Участь є безплатною. Організатори надішлють відповідь 19 червня.

Зазначимо, що управління архітектури та урбаністики ЛМР організовує Lviv Urban Forum у межах проекту Cities 4 Cities/United 4 Ukraine у партнерстві із SALAR International. Форум відбудеться за сприяння уряду Швеції, проєкту «Мери за економічне зростання».