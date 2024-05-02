Трагедія сталася у селі Поліське в приватному будинку

На Житомирщині 43-річний чоловік застрелив свою 7-річну дочку та 43-річну дружину, після чого скоїв самогубство. Про це повідомила поліція Житомирської області у четвер, 2 травня.

Як розповіли у відомстві, зранку 2 травня у селі Поліське в приватному будинку було виявлено тіла чоловіка, жінки та малолітньої дитини.

«Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав. Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції», – йдеться у повідомленні.

відео поліції

Як попередньо встановило слідство, що смерть 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка наступила внаслідок вогнепального поранення. Одна із версій події: чоловік вистрелив у дитину та жінку, а потім скоїв самогубство.

«Наразі встановлюються обставини події у межах кримінального провадження за п. 2 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство двох або більше осіб та малолітньої дитини», – повідомили в поліції.

Наразі ведеться слідство.