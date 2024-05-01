Наразі слідчі розслідують подію за фактом убивства

У Києві 28-річна жінка вистрибнула з балкона багатоповерхівки 14 поверху та впала на чоловіка, що стояв біля будинку. Внаслідок цього, обоє людей загинули. Інформацію, яку поширювали в соцмережах про інцидент, що трапився 30 квітня, офіційно підтвердили в поліції Києва, пише «Громадське».

Як повідомляється, трагедія сталася напередодні близько 13:40 30 квітня в мікрорайоні Троєщина у Деснянському районі Києва.

У соціальних мережах поширювались різні версії інциденту, що стосувалися як віку загиблих, так і статті. Зокрема, повідомлялося, що вистрибнула або 28-річна, або 39 річна жінка. Також не було достеменно відомо, хто саме загинув: жінка чи чоловік. Звучали повідомлення взагалі, що з балкона вистрибнули жінка та чоловік.

Зрештою у середу, 1 травня, «Громадському» у поліції підтвердили, що в Деснянському районі біля одного з будинків справді виявили тіло дівчини 1996 року народження. Попередньо, вона покінчила життя самогубством і під час падіння смертельно травмувала 39-річного чоловіка, який стояв біля під’їзду.

Наразі слідчі розслідують подію за фактом убивства. Поліція встановлює усі обставини.