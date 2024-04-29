Життя хлопця рятували медики швидкої допомоги

У неділю, 28 квітня, з вікна третього поверху військового ліцею імені Героїв Крут у Львові вистрибнув 14-річний ліцеїст. Хлопець з травмами перебуває в лікарні.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, інцидент трапився у неділю близько 11:00. Ліцеїст випав з вікна третього поверху. Хлопця госпіталізували до лікарні. Поліцейські розслідують обставини події та вирішують питання правової кваліфікації. За інформацією ZAXID.NET, ліцеїст родом із Запоріжжя, навчається у восьмому класі ліцею.

Начальник військового ліцею Юрій Гусар розповів, що керівництво навчального закладу також з’ясовує обставини трагічного випадку. «За попередньою інформацією, причиною став конфлікт з батьками. Триває досудове розслідування», – сказав Юрій Гусар ZAXID.NET. Відомо, що батьки хлопця проживають у Туреччині.

За даними керівника ліцею, життю хлопця загрози немає. «Його стан середньо-важкий. Сподіваємось, що все буде добре», – зазначив начальник ліцею.