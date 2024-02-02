Трагічний інцидент стався на просп. Чорновола, 16

У п’ятницю, 2 лютого, з 15 поверху багатоквартирного будинку на просп. Чорновола у Львові випав 21-річний львів’янин. Хлопець впав на дах припаркованого біля будинку автомобіля, що врятувало йому життя. Із важкими травмами потерпілого забрала «швидка», повідомила поліція Львівщини.

Інцидент трапився близько 16:30 у багатоповерховому будинку на просп. Чорновола, 16Ж, що у житловому комплексі «Авалон». За словами численних свідків, 21-річний хлопець спершу виліз на скляну перегородку балкона останнього 15 поверху та після цього упав. У сомережах можна знайти відео, де видно, як постраждалий лежить на понівеченому даху автомобіля. Після падіння він перебував у свідомості та відповідав на питання поліцейських. Поліцейським вдалося з’ясувати, що львів’янин не проживав в цьому будинку.

Відео Михайла Рафальського

«Щойно виходжу з дому і чувак з 15 чи 16 поверху вискакує просто на автомобіль, просто переді мною», – повідомив у Facebook місцевий мешканець Михайло Рафальський, в якого на очах трапився це інцидент. Він й викликав потерпілому швидку.

Попередньо відомо, що хлопця звати Михайло, на своїй сторінці в Instagram він зізнався, що страждав на депресію і опублікував прощальні слова, а потім увімкнув стрім.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що хлопця у важкому стані доправили у лікарню святого Пантелеймона з попереднім діагнозом «кататравма».