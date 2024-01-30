Трагічний випадок стався на вул. Роксоляни у мікрорайоні Левандівка

У вівторок, 30 січня, на вул. Роксоляни у Львові з вікна квартири на дев’ятому поверсі випала 19-річна дівчина. Медики швидкої допомоги доставили її в лікарню в стані коми.

За даними поліції Львівщини, трагічний випадок стався на вул. Роксоляни, що в мікрорайоні Левандівка, близько 9:30. 19-річна львів’янка випала з вікна квартири на дев’ятому поверсі, де вона проживала. Дівчина перебуває в реанімації.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, дівчину госпіталізували в стані коми у лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги). Попередній діагноз – кататравма та закрита черепно-мозкова травма.

Обставини інциденту з’ясовують поліцейські.