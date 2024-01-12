Трагічний випадок стався на території Львівського холодокомбінату

У четвер, 11 січня, на території ПАТ «Львівський холодокомбінат» у Львові з риштування впав 48-річний робітник. Його госпіталізували у важкому стані. Обставини інциденту розслідує поліція.

Подія сталася близько 11:00 на вул. Повітряній, 2 на території ПАТ «Львівський холодокомбінат». 48-річний працівник впав з риштування з висоти третього поверху.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого у важкому стані госпіталізували в лікарню святого Пантелеймона. Попередній діагноз – переломи ребер, пневмоторакс, забій поперекового відділу хребта.

У поліції Львівщини повідомили ZAXID.NET, що за фактом згаданої події відкрили кримінальне провадження за порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 271 ККУ). Правоохоронці з’ясовують усі обставини.