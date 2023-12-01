Робітник впав з висоти в шахту ліфта і загинув

У четвер, 30 листопада, на будівництві житлового комплексу на вул. Зеленій, 111 у Львові загинув 44-річний робітник. Чоловік впав у шахту ліфта. Обставини трагедії з’ясовують поліцейські.

За даними поліції Львівщини, трагічний випадок стався близько 16:00 на будові багатоквартирного будинку на вул. Зеленій. Там загинув 44-річний мешканець одного з сіл Львівського району. Чоловік працював на об’єкті та впав у шахту ліфта, отримав тяжкі тавми та помер на місці події.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ч.2 ст.272 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження або позбавлення волі на термін до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки.

За даними ZAXID.NET, інцидент стався на будівництві житлового комплексу ЖК «111 Зелена» на вул. Зеленій, 111.