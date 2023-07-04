Трагедія сталася на одній з новобудов у мікрорайоні Рясне-2

У понеділок, 3 липня, на будівництві багатоповерхівки на вул. Величковського у мікрорайоні Рясне-2 загинув 25-річний робітник.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, трагічний інцидент трапився близько 18:00. На будівництві загинув 25-річний робітник, мешканець Львова. Попередньо встановлено, що він отримав травми внаслідок падіння щита.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на момент приїзду «швидкої» молодий чоловік ще був живий, медики проводили реанімаційні заходи, але врятувати його не вдалося.

Поліція встановлює обставини трагедії та вирішує питання про відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 ККУ)