Вранці у середу, 7 грудня, під час виконання будівельних робіт у Брюховичах загинув робітник. Про це повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, близько 09:00 правоохоронці отримали повідомлення про загибель чоловіка у Брюховичах. На місці було встановлено, що 53-річний працівник впав з першого поверху в підвал та отримав важкі травми, унаслідок яких помер.

Правоохоронці не розголошують вулицю, на якій трапився цей випадок. На місці працюють слідчі, встановлюють обставини події.