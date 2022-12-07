На будівництві у Брюховичах загинув 53-річний працівник
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Вранці у середу, 7 грудня, під час виконання будівельних робіт у Брюховичах загинув робітник. Про це повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, близько 09:00 правоохоронці отримали повідомлення про загибель чоловіка у Брюховичах. На місці було встановлено, що 53-річний працівник впав з першого поверху в підвал та отримав важкі травми, унаслідок яких помер.
Правоохоронці не розголошують вулицю, на якій трапився цей випадок. На місці працюють слідчі, встановлюють обставини події.
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