Трагедія сталася на вул. Космонавтів в Рудному

У неділю ввечері, 27 листопада, у селищі Рудно біля Львова 40-річний чоловік впав з другого поверху приватного недобудованого будинку та розбився на смерть.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, інцидент трапився увечері неділі близько 23:00 у новобудові в Рудному, де наразі немає облаштованих сходів. 40-річний мешканець Волинської області не втримався, впав з другого поверху на перший. У результаті чоловік загинув.

Медики швидкої допомоги, які приїхали на місце трагедії, констатували смерть постраждалого.

За даними ZAXID.NET, інцидент трапився у приватному будинку на вул. Космонавтів. Чоловік займається будівельними роботами і тимчасово проживав у цьому будинку. Поліцейські розслідують усі обставини трагедії.