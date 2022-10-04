Трагедія сталася в селі Відники Давидівської громади

У вівторок, 4 жовтня, у селі Відники Давидівської громади поблизу Львова під час розбирання даху будівлі стався обвал. У результаті загинув один із робітників – 46-річний мешканець Херсонщини.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що трагічний інцидент стався близько 14:00. Робітники проводили демонтаж даху будинку в селі Відники, що за 20 км від Львова. Стався обвал, один із робітників – 46-річний мешканець Херсонщини – отримав важкі травми.

Співробітник витяг колегу з-під завалів і довіз його до траси, щоб швидше передати в руки медиків. Однак, врятувати життя постраждалого не вдалося.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що лікарі, які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка.

На місці події працюють поліцейські та встановлюють всі обставини інциденту.