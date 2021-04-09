Під час демонтажу закинутої будівлі поблизу Львова загинув 46-річний волинянин
Під час демонтажу старої триповерхової будівлі у селі Гончари неподалік Львова на робітника впала цегляна стіна і вбила його. Інцидент трапився у четвер, 8 квітня. Як повідомили ZAXID.NET у поліції загиблим виявився 46-річний мешканець Волинської області.
Бригада, у якій працював загиблий чоловік, розбирала закинуту незавершену будівлю у селі Гончари Давидівської ОТГ. 46-річний волинянин працював на третьому поверсі. Там на нього обвалилася цегляна стіна. Чоловік отримав травми несумісні з життям та помер до приїзду медиків.
Рятувальникам за допомогою домкрату довелось діставати тіло з-під завалів (фото ДСНС)
Рятувальники, які приїхали на виклик, змогли деблокувати тіло загиблого чоловіка тільки за допомогою домкрату.
У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з поміткою нещасний випадок. Слідчі встановлюють обставини цього інциденту.