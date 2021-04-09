13 рятувальників діставали з-під завалів тіло загиблого робітника

Під час демонтажу старої триповерхової будівлі у селі Гончари неподалік Львова на робітника впала цегляна стіна і вбила його. Інцидент трапився у четвер, 8 квітня. Як повідомили ZAXID.NET у поліції загиблим виявився 46-річний мешканець Волинської області.

Бригада, у якій працював загиблий чоловік, розбирала закинуту незавершену будівлю у селі Гончари Давидівської ОТГ. 46-річний волинянин працював на третьому поверсі. Там на нього обвалилася цегляна стіна. Чоловік отримав травми несумісні з життям та помер до приїзду медиків.

Рятувальникам за допомогою домкрату довелось діставати тіло з-під завалів (фото ДСНС)

Рятувальники, які приїхали на виклик, змогли деблокувати тіло загиблого чоловіка тільки за допомогою домкрату.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство з поміткою нещасний випадок. Слідчі встановлюють обставини цього інциденту.