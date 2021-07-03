37-річний робітник, який проводив утеплення фасаду багатоповерхівки в Червонограді, зірвався з риштування і впав вниз

У п’ятницю, 2 липня, у місті Червоноград на Львівщині внаслідок падіння з висоти загинув 37-річний робітник.

Як повідомляють у місцевих групах у Facebook, трагедія трапилася на вул. Корольова 12. Робітник проводив роботи з утеплення фасаду багатоповерхового будинку та впав з риштування з висоти шостого поверху. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що внаслідок падіння загинув 37-річний місцевий мешканець.

За фактом загибелі чоловіка поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ. Винуватцю трагедії загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.