Внаслідок вибуху 80% житлового будинку було знищено

У селі Озерце неподалік Луцька внаслідок вибуху газового балону завалився приватний будинок. Після вибуху в помешканні розпочалась пожежа, у якій опіки отримали двоє людей. Їх обох доправили до лікарні у стані середньої важкості.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Волині, інцидент стався зранку в четвер, 24 листопада. В одному з приватних будинків у селі Озерце Луцької міської громади вибухнув газовий балон. Вибухова хвиля знищила 80% будівлі.

Внаслідок інциденту в будинку сталась пожежа. Вогонь охопив дерев'яні конструкції та речі домашнього вжитку. «Під час пожежі постраждала 62-річна власниця будинку та 32-річний чоловік. З термічними опіками їх госпіталізували до опікового відділення медичне об’єднання Луцької міської територіальної громади. Стан громадян – середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники приїхали на виклик о 09:05. Вже за п'ять хвилин вони локалізували горіння, а о 09:13 – повністю його ліквідували.