У селі Масевичі на Рівненщині 11-річний хлопець травмувався, підірвавши петарду. До лікарні його доправили з рваною раною передпліччя. Як пояснив школяр, петарду він придбав у місцевому магазині. Підпалити її вирішив за два тижні після цього, перебуваючи вдома у будинку. Наразі поліція з'ясовує, хто саме продав дитині піротехніку.

Інцидент стався опівдні у неділю, 6 листопада, в селі Масевичі Рокитнівської громади, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

«Ювенальні поліцейські попередньо з’ясували, що малолітній орієнтовно два тижні тому придбав у місцевому магазині петарду. В одній із кімнат будинку вирішив її випробувати. Коли підпалив піротехнічний виріб – стався вибух, унаслідок якого хлопчик отримав тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

Хлопця доправили до лікарні, у нього діагностували рвану рану передпліччя. Після надання першої допомоги його відпустили. Наразі його життю нічого не загрожує. Відомо, що сім’я хоч і неповна, але благополучна – хлопця та ще одного 8-місячного сина виховує матір виховує сама.

Наразі поліція з'ясовує, хто саме продав 11-річному хлопцеві піротехніку. Зокрема, встановлюють продавця та власника магазину.

«Відповідно до чинного законодавства продаж піротехнічних виробів заборонений дітям до 12 років загалом, а рішенням Ради оборони області на Рівненщині заборонено продаж і використання піротехніки на період воєнного стану», – додають у поліції.