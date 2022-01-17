У Чернівцях двох хлопчиків, віком 13 та 11 років з опіками та травмами госпіталізували до лікарні після вибуху петарди. Їх стан середньої тяжкості. Про інцидент в понеділок, 17 січня, повідомила прес-служба ДСНС Чернівецької області.

«16 січня до опікового відділення лікувального закладу м. Чернівці внаслідок необережного поводження із піротехнічним виробом, а саме петардою травмувались двоє хлопчиків 2008 та 2010 року народження. Внаслідок вибуху петарди діти отримали опіки. Зараз діти знаходяться у лікарні, їх стан середньої важкості», – йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС.

Як повідомили «ІА АСС» в поліції, вибухнула петарда в руках старшого хлопчика. Правоохоронці з’ясовують обставини травмування дітей і визначають, хто продав малолітнім вибухонебезпечні матеріали. ZAXID.NET намагався дізнатись деталі інциденту в поліції, однак там наразі не коментують.

Зазначимо, наразі в Чернівцях не заборонено використовувати петарди й феєрверки. Однак на черговій сесії міськради 27 січня депутати розглянуть петицію чернівчанина щодо заборони будь-яких піротехнічних засобів у місті. Наразі проект рішення лише оприлюднили на сайті міськради.